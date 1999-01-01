Київ
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X01
Кислота фузидова
D06A X02
Хлорамфенікол
D06A X08
Тиротрицин
D06A X09
Мупіроцин
D06A X13
Ретапамулін
D06A X54**
Неоміцин, комбінації
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Банеоцин
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Sandoz
від
222,81
грн
в 928 аптеках
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Банеоцин
Мазь туба 20 г №1
Sandoz
від
222,40
грн
в 926 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Віола
від
22,71
грн
в 904 аптеках
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Тирозур
Гель 1 мг/г туба 5 г №1
Alpen Pharma AG
від
164,47
грн
в 847 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 100 мг/г туба 25 г в пачці №1
від
110,00
грн
в 755 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 25 г в пачці №1
Червона зірка
від
65,10
грн
в 711 аптеці
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Тирозур
Гель 1 мг/г туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
від
338,49
грн
в 698 аптеках
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Бактопік
Мазь 2 % туба алюмінієва 15 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
178,61
грн
в 676 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент 5 % туба 25 г в пачці №1
Лубнифарм
від
91,87
грн
в 594 аптеках
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Бактопік
Мазь назальна 2 % туба алюмінієва 3 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
131,00
грн
в 585 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент 10 % туба 25 г в пачці №1
від
130,00
грн
в 544 аптеках
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Фузікутан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від
192,51
грн
в 536 аптеках
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Бактробан
Мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
273,90
грн
в 531 аптеці
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Бондерм
Мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Белупо
від
164,16
грн
в 494 аптеках
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Тирозур
Порошок нашкірний флакон 20 г №1
Alpen Pharma AG
від
344,76
грн
в 492 аптеках
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Неоміцин Плюс
Мазь туба 20 г №1
Здоров'я
від
103,54
грн
в 413 аптеках
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Фузікутан®
Мазь 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від
188,01
грн
в 390 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
12,50
грн
в 312 аптеках інших міст
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Неоміцин Плюс
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Здоров'я
від
135,68
грн
в 19 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм а+ №1
Віола
від
23,50
грн
в 5 аптеках
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50 мг/г
100 мг/г
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Пакування
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туба 5 г
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба алюм. 3 г
туба алюм. 15 г
фл. 20 г
фл. 25 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
GlaxoSmithKline Export
Pharma International
Sandoz
Белупо
Віола
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Дермафарм АГ
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лубнифарм
Монфарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фарма Інтернешенал
Фітофарм
Червона зірка
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