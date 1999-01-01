Київ
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X

Інші антибіотики для місцевого застосування

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06AАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A XІнші антибіотики для місцевого застосування
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Банеоцин
Банеоцин
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Sandoz
від 222,81 грн
в 928 аптеках
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Банеоцин
Банеоцин
Мазь туба 20 г №1
Sandoz
від 222,40 грн
в 926 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Віола
від 22,71 грн
в 904 аптеках
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Тирозур
Тирозур
Гель 1 мг/г туба 5 г №1
Alpen Pharma AG
від 164,47 грн
в 847 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 100 мг/г туба 25 г в пачці №1
від 110,00 грн
в 755 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 25 г в пачці №1
Червона зірка
від 65,10 грн
в 711 аптеці
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Тирозур
Тирозур
Гель 1 мг/г туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
від 338,49 грн
в 698 аптеках
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Бактопік
Бактопік
Мазь 2 % туба алюмінієва 15 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 178,61 грн
в 676 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент 5 % туба 25 г в пачці №1
Лубнифарм
від 91,87 грн
в 594 аптеках
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Бактопік
Бактопік
Мазь назальна 2 % туба алюмінієва 3 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 131,00 грн
в 585 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент 10 % туба 25 г в пачці №1
від 130,00 грн
в 544 аптеках
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Фузікутан®
Фузікутан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від 192,51 грн
в 536 аптеках
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Бактробан
Бактробан
Мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 273,90 грн
в 531 аптеці
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Бондерм
Бондерм
Мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Белупо
від 164,16 грн
в 494 аптеках
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Тирозур
Тирозур
Порошок нашкірний флакон 20 г №1
Alpen Pharma AG
від 344,76 грн
в 492 аптеках
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Неоміцин Плюс
Неоміцин Плюс
Мазь туба 20 г №1
Здоров'я
від 103,54 грн
в 413 аптеках
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Фузікутан®
Фузікутан®
Мазь 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від 188,01 грн
в 390 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 12,50 грн
в 312 аптеках інших міст
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Неоміцин Плюс
Неоміцин Плюс
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Здоров'я
від 135,68 грн
в 19 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм а+ №1
Віола
від 23,50 грн
в 5 аптеках
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