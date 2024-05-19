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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Київ (124741) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
263,00 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (1)
244,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Медична, 1-А
Всього: упаковка (1)
244,15 грн
Подорожник
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Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корнин, вул. Соборна, 27
Всього: упаковка (1)
265,99
Економія: -41,42 грн
224,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -35,90 грн
226,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (4)
265,00
Економія: -13,25 грн
251,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
245,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 22
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -35,90 грн
226,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
262,64
Економія: -38,07 грн
224,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
265,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
Всього: упаковка (2)
262,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
Всього: упаковка (2)
264,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
262,63
Економія: -38,06 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
206,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
242,00
Економія: -7,26 грн
234,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 1
Всього: упаковка (1)
262,66
Економія: -38,09 грн
224,57 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
273,00
Економія: -8,19 грн
264,81 грн