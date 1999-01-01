Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X09
Мупіроцин
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X09
Мупіроцин
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Бактопік
Мазь 2 % туба алюмінієва 15 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
178,61
грн
в 676 аптеках
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Бактопік
Мазь назальна 2 % туба алюмінієва 3 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
131,00
грн
в 585 аптеках
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Бактробан
Мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
273,90
грн
в 531 аптеці
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Бондерм
Мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Белупо
від
164,16
грн
в 494 аптеках
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Бактіаліс
Мазь 2 % туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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Форма випуску
мазь
мазь назал.
Дозування
2 %
20 мг/г
Пакування
туба 15 г
туба алюм. 3 г
туба алюм. 15 г
Виробник
Белупо
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
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