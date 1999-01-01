Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X09

Мупіроцин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06AАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A XІнші антибіотики для місцевого застосування
D06A X09Мупіроцин
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Бактопік
Бактопік
Мазь 2 % туба алюмінієва 15 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 178,61 грн
в 676 аптеках
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Бактопік
Бактопік
Мазь назальна 2 % туба алюмінієва 3 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 131,00 грн
в 585 аптеках
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Бактробан
Бактробан
Мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 273,90 грн
в 531 аптеці
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Бондерм
Бондерм
Мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Белупо
від 164,16 грн
в 494 аптеках
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Бактіаліс
Бактіаліс
Мазь 2 % туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
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