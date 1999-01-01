Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X54**

Неоміцин, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06AАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A XІнші антибіотики для місцевого застосування
D06A X54**Неоміцин, комбінації
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Банеоцин
Банеоцин
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Sandoz
від 222,81 грн
в 928 аптеках
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Банеоцин
Банеоцин
Мазь туба 20 г №1
Sandoz
від 222,40 грн
в 926 аптеках
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Банеоцин
Банеоцин
Мазь туба 5 г №1
Sandoz
Немає в наявності
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