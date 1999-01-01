Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X54**
Неоміцин, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X54**
Неоміцин, комбінації
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Банеоцин
Порошок нашкірний контейнер 10 г №1
Sandoz
від
222,81
грн
в 928 аптеках
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Банеоцин
Мазь туба 20 г №1
Sandoz
від
222,40
грн
в 926 аптеках
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Банеоцин
Мазь туба 5 г №1
Sandoz
Немає в наявності
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