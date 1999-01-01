Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X08
Тиротрицин
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X08
Тиротрицин
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Тирозур
Гель 1 мг/г туба 5 г №1
Alpen Pharma AG
від
164,47
грн
в 847 аптеках
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Тирозур
Гель 1 мг/г туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
від
338,49
грн
в 698 аптеках
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Тирозур
Порошок нашкірний флакон 20 г №1
Alpen Pharma AG
від
344,76
грн
в 492 аптеках
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Форма випуску
гель
порошок нашкірний
Дозування
1 мг/г
Пакування
туба 5 г
туба 25 г
фл. 20 г
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