Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X08

Тиротрицин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06AАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A XІнші антибіотики для місцевого застосування
D06A X08Тиротрицин
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Тирозур
Тирозур
Гель 1 мг/г туба 5 г №1
Alpen Pharma AG
від 164,47 грн
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Тирозур
Тирозур
Гель 1 мг/г туба 25 г №1
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від 338,49 грн
в 698 аптеках
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Тирозур
Тирозур
Порошок нашкірний флакон 20 г №1
Alpen Pharma AG
від 344,76 грн
в 492 аптеках
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