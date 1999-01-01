Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X01

Кислота фузидова

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06AАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A XІнші антибіотики для місцевого застосування
D06A X01Кислота фузидова
Сортування: По популярності
Фузікутан®
Фузікутан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від 192,51 грн
в 536 аптеках
Знайти в аптеках
Фузікутан®
Фузікутан®
Мазь 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від 188,01 грн
в 390 аптеках
Знайти в аптеках
Фузікутан®
Фузікутан®
Крем 2 % туба 5 г №1
Мібе Україна
від 207,01 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Фузідерм®
Фузідерм®
Гель 2 % туба 15 г №1
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране