Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X01
Кислота фузидова
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X01
Кислота фузидова
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Фузікутан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від
192,51
грн
в 536 аптеках
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Фузікутан®
Мазь 2 % туба 15 г №1
Мібе Україна
від
188,01
грн
в 390 аптеках
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Фузікутан®
Крем 2 % туба 5 г №1
Мібе Україна
від
207,01
грн
в 3 аптеках інших міст
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Фузідерм®
Гель 2 % туба 15 г №1
Фарма Інтернешенал
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
крем
мазь
Пакування
туба 5 г
туба 15 г
Виробник
Pharma International
Дермафарм АГ
Фарма Інтернешенал
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