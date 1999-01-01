Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X02
Хлорамфенікол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06A
АНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A X
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X02
Хлорамфенікол
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Віола
від
22,71
грн
в 904 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 100 мг/г туба 25 г в пачці №1
від
110,00
грн
в 755 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 25 г в пачці №1
Червона зірка
від
65,10
грн
в 711 аптеці
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Синтоміцин
Лінімент 5 % туба 25 г в пачці №1
Лубнифарм
від
91,87
грн
в 594 аптеках
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Синтоміцин
Лінімент 10 % туба 25 г в пачці №1
від
130,00
грн
в 544 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
12,50
грн
в 312 аптеках інших міст
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм а+ №1
Віола
від
23,50
грн
в 5 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 0,25%
Розчин нашкірний спиртовий 0,25 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
лінімент
лінімент д/зовн. застос.
р-н нашкірний спирт.
р-н спирт. д/зовн. застос.
Дозування
0.25 %
1 %
5 %
10 %
50 мг/г
100 мг/г
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Пакування
туба 25 г
фл. 25 мл
Виробник
Віола
Лубнифарм
Монфарм
Фітофарм
Червона зірка
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