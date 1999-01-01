Київ
Інші антибіотики для місцевого застосування
D06A X02

Хлорамфенікол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06AАНТИБІОТИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06A XІнші антибіотики для місцевого застосування
D06A X02Хлорамфенікол
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
Віола
від 22,71 грн
в 904 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 100 мг/г туба 25 г в пачці №1
від 110,00 грн
в 755 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 25 г в пачці №1
Червона зірка
від 65,10 грн
в 711 аптеці
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент 5 % туба 25 г в пачці №1
Лубнифарм
від 91,87 грн
в 594 аптеках
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Синтоміцин
Синтоміцин
Лінімент 10 % туба 25 г в пачці №1
від 130,00 грн
в 544 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 12,50 грн
в 312 аптеках інших міст
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Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Левоміцетину розчин спиртовий 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл тм а+ №1
Віола
від 23,50 грн
в 5 аптеках
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Левоміцетину розчин спиртовий 0,25%
Левоміцетину розчин спиртовий 0,25%
Розчин нашкірний спиртовий 0,25 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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