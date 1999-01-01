Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A

Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 232,26 грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 254,00 грн
в 927 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від 732,66 грн
в 902 аптеках
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Вальсакор® H 80
Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
від 557,82 грн
в 875 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №28
КРКА
від 286,56 грн
в 843 аптеках
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Лоріста® H
Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №90
КРКА
від 709,38 грн
в 791 аптеці
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від 595,10 грн
в 787 аптеках
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Діокор 160
Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від 753,75 грн
в 776 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 154,44 грн
в 770 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 192,93 грн
в 762 аптеках
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Едарбіклор®
Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №28
Асіно
від 616,84 грн
в 751 аптеці
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Касарк® H
Касарк® H
Таблетки 16 мг + 12,5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 200,19 грн
в 725 аптеках
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Лоріста® H 100
Лоріста® H 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
від 141,00 грн
в 717 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 167,25 грн
в 702 аптеках
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Касарк® HD
Касарк® HD
Таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 283,86 грн
в 699 аптеках
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Олсапрес Н
Олсапрес Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 205,74 грн
в 666 аптеках
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Телміста H 40
Телміста H 40
Таблетки 40 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від 188,24 грн
в 656 аптеках
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Едарбіклор®
Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 25 мг блістер №28
Асіно
від 731,02 грн
в 652 аптеках
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Ірбетан-Н
Ірбетан-Н
Таблетки 300 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 223,21 грн
в 641 аптеці
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Вальсакор® H 80
Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від 231,98 грн
в 639 аптеках
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