Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A01
Лозартан та діуретики
C09D A03
Валсартан і діуретики
C09D A04
Ірбесартан і діуретики
C09D A06
Кандесартан та діуретики
C09D A07
Телмісартан і діуретики
C09D A08
Олмесартан медоксоміл та діуретики
C09D A09
Азилсартан медоксомил та диуретики
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
232,26
грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
254,00
грн
в 927 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від
732,66
грн
в 902 аптеках
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Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
від
557,82
грн
в 875 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №28
КРКА
від
286,56
грн
в 843 аптеках
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Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №90
КРКА
від
709,38
грн
в 791 аптеці
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від
595,10
грн
в 787 аптеках
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Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від
753,75
грн
в 776 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
154,44
грн
в 770 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
192,93
грн
в 762 аптеках
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Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №28
Асіно
від
616,84
грн
в 751 аптеці
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Касарк® H
Таблетки 16 мг + 12,5 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
200,19
грн
в 725 аптеках
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Лоріста® H 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
від
141,00
грн
в 717 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
167,25
грн
в 702 аптеках
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Касарк® HD
Таблетки 32 мг + 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
283,86
грн
в 699 аптеках
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Олсапрес Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
205,74
грн
в 666 аптеках
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Телміста H 40
Таблетки 40 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від
188,24
грн
в 656 аптеках
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Едарбіклор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 25 мг блістер №28
Асіно
від
731,02
грн
в 652 аптеках
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Ірбетан-Н
Таблетки 300 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
223,21
грн
в 641 аптеці
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Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від
231,98
грн
в 639 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
8 мг + 12.5 мг
16 мг + 12.5 мг
20 мг + 12.5 мг
20 мг + 25 мг
32 мг + 12.5 мг
32 мг + 25 мг
40 мг + 12.5 мг
40 мг + 25 мг
50 мг + 12.5 мг
62.5 мг
80 мг + 12.5 мг
80 мг + 25 мг
100 мг + 12.5 мг
100 мг + 25 мг
150 мг + 12.5 мг
160 мг + 12.5 мг
160 мг + 25 мг
300 мг + 12.5 мг
320 мг + 12.5 мг
320 мг + 25 мг
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Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
4
7
8
10
14
28
30
50
56
60
84
90
98
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Виробник
Acino
Alembic Pharmaceuticals Limited
AstraZeneca
Aurobindo Pharma
Boehringer Ingelheim
Genom Biotech
Jubilant Generics
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Micro Labs
Ranbaxy
Іпка
Алембік
Артеріум Лтд
Асіно
Гедеон Ріхтер
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Здоровье
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Микрохим
Нобель
Новартіс Фарма
Носта Фарма
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Санофі
Тева Украина
Фармак
Фармекс Групп
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
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