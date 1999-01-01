Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A04
Ірбесартан і діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A04
Ірбесартан і діуретики
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Ірбетан-Н
Таблетки 300 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
223,21
грн
в 641 аптеці
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Ірбетан-Н
Таблетки 150 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
160,06
грн
в 630 аптеках
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Ко-Ірбесан®
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №28
Нобель
від
269,98
грн
в 447 аптеках
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Ко-Ірбесан®
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер №28
Нобель
від
387,75
грн
в 162 аптеках
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Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №10
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер №10
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
150 мг + 12.5 мг
300 мг + 12.5 мг
Кількість штук в упаковці
10
28
30
Виробник
Київський вітамінний завод
Нобель
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
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