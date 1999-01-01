Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A04

Ірбесартан і діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A04Ірбесартан і діуретики
Сортування: По популярності
Ірбетан-Н
Ірбетан-Н
Таблетки 300 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 223,21 грн
в 641 аптеці
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Ірбетан-Н
Ірбетан-Н
Таблетки 150 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 160,06 грн
в 630 аптеках
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Ко-Ірбесан®
Ко-Ірбесан®
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №28
Нобель
від 269,98 грн
в 447 аптеках
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Ко-Ірбесан®
Ко-Ірбесан®
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер №28
Нобель
від 387,75 грн
в 162 аптеках
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Ко-Ірбессо
Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №10
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
Ко-Ірбессо
Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
Ко-Ірбессо
Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер №10
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
Ко-Ірбессо
Ко-Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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