Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A01

Лозартан та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A01Лозартан та діуретики
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Лоріста® H
Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №90
КРКА
від 709,38 грн
в 791 аптеці
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Лоріста® H 100
Лоріста® H 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
від 141,00 грн
в 717 аптеках
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Лоріста® HD
Лоріста® HD
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №30
КРКА
від 251,30 грн
в 617 аптеках
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Лоріста® H
Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №30
КРКА
від 236,84 грн
в 502 аптеках
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Лозап® Плюс
Лозап® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №90
Санофі
від 445,16 грн
в 472 аптеках
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Лозартан Плюс-Тева
Лозартан Плюс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 119,25 грн
в 163 аптеках
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Лозартан Плюс-Тева
Лозартан Плюс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
від 213,60 грн
в 81 аптеці
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Лозап® Плюс
Лозап® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №30
Санофі
від 176,30 грн
в 1 аптеці
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Лозап® 100 Плюс
Лозап® 100 Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Санофі
Немає в наявності
Сартокад-Н
Сартокад-Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №30
Джубілант Дженерікс
Немає в наявності
Ко-Сентор
Ко-Сентор
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг + 25 мг №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Лозап® 100 Плюс
Лозап® 100 Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №10
Санофі
Немає в наявності
Лозап® 100 Плюс
Лозап® 100 Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №90
Санофі
Немає в наявності
Ко-Сентор
Ко-Сентор
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг + 12,5 мг №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Ангізар Плюс
Ангізар Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №4
Мікро Лабс
Немає в наявності
Лозартан Плюс-Тева
Лозартан Плюс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №90
Тева Україна
Немає в наявності
Сартокад-Н
Сартокад-Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Джубілант Дженерікс
Немає в наявності
Ко-Сентор
Ко-Сентор
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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