Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A01
Лозартан та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A01
Лозартан та діуретики
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Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №90
КРКА
від
709,38
грн
в 791 аптеці
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Лоріста® H 100
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
від
141,00
грн
в 717 аптеках
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Лоріста® HD
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №30
КРКА
від
251,30
грн
в 617 аптеках
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Лоріста® H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг №30
КРКА
від
236,84
грн
в 502 аптеках
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Лозап® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №90
Санофі
від
445,16
грн
в 472 аптеках
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Лозартан Плюс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
119,25
грн
в 163 аптеках
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Лозартан Плюс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Тева Україна
від
213,60
грн
в 81 аптеці
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Лозап® Плюс
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №30
Санофі
від
176,30
грн
в 1 аптеці
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Лозап® 100 Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Санофі
Немає в наявності
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Сартокад-Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №30
Джубілант Дженерікс
Немає в наявності
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Ко-Сентор
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг + 25 мг №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Лозап® 100 Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №10
Санофі
Немає в наявності
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Лозап® 100 Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №90
Санофі
Немає в наявності
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Ко-Сентор
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг + 12,5 мг №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Ангізар Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №4
Мікро Лабс
Немає в наявності
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Лозартан Плюс-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер №90
Тева Україна
Немає в наявності
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Сартокад-Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер №30
Джубілант Дженерікс
Немає в наявності
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Ко-Сентор
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг + 12.5 мг
62.5 мг
100 мг + 12.5 мг
100 мг + 25 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
4
7
10
14
28
30
50
60
90
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Виробник
Genom Biotech
Jubilant Generics
KRKA d.d. Novo Mesto
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
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Іпка
Гедеон Ріхтер
Здоровье
Носта Фарма
Санофі
Тева Украина
Фармекс Групп
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