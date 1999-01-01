Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A03
Валсартан і діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A03
Валсартан і діуретики
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
232,26
грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від
254,00
грн
в 927 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від
732,66
грн
в 902 аптеках
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Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
від
557,82
грн
в 875 аптеках
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Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №28
КРКА
від
286,56
грн
в 843 аптеках
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Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від
595,10
грн
в 787 аптеках
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Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від
753,75
грн
в 776 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
154,44
грн
в 770 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
192,93
грн
в 762 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
167,25
грн
в 702 аптеках
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Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від
231,98
грн
в 639 аптеках
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Валсартан Н-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
168,48
грн
в 600 аптеках
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Валсартан Н-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від
119,31
грн
в 575 аптеках
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Вальсакор® HD 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг блістер в пачці №28
КРКА
від
273,20
грн
в 550 аптеках
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Вальсакор® H 320
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від
430,36
грн
в 503 аптеках
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Вальсакор® HD 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг блістер в пачці №84
КРКА
від
781,10
грн
в 483 аптеках
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Вальсакор® HD 320
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
від
336,32
грн
в 446 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №84
Дарниця ФФ
від
575,88
грн
в 403 аптеках
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Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №84
Дарниця ФФ
від
462,22
грн
в 402 аптеках
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Корсар® H ДУО
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
від
166,07
грн
в 312 аптеках
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Дозування
80 мг + 12.5 мг
160 мг + 12.5 мг
160 мг + 25 мг
320 мг + 12.5 мг
320 мг + 25 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
14
28
30
84
90
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Виробник
Aurobindo Pharma
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Асіно
Дарниця ФФ
КРКА
Микрохим
Новартіс Фарма
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Тева Украина
Фармак
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