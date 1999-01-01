Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A03

Валсартан і діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A03Валсартан і діуретики
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 232,26 грн
в 928 аптеках
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Діокор 160
Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №30
Асіно
від 254,00 грн
в 927 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №84
КРКА
від 732,66 грн
в 902 аптеках
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Вальсакор® H 80
Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
від 557,82 грн
в 875 аптеках
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Вальсакор® H 160
Вальсакор® H 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці №28
КРКА
від 286,56 грн
в 843 аптеках
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Діокор 80
Діокор 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від 595,10 грн
в 787 аптеках
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Діокор 160
Діокор 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №90
Асіно
від 753,75 грн
в 776 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 154,44 грн
в 770 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 192,93 грн
в 762 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 167,25 грн
в 702 аптеках
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Вальсакор® H 80
Вальсакор® H 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від 231,98 грн
в 639 аптеках
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Валсартан Н-Тева
Валсартан Н-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 168,48 грн
в 600 аптеках
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Валсартан Н-Тева
Валсартан Н-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №30
Тева Україна
від 119,31 грн
в 575 аптеках
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Вальсакор® HD 160
Вальсакор® HD 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг блістер в пачці №28
КРКА
від 273,20 грн
в 550 аптеках
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Вальсакор® H 320
Вальсакор® H 320
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
від 430,36 грн
в 503 аптеках
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Вальсакор® HD 160
Вальсакор® HD 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг блістер в пачці №84
КРКА
від 781,10 грн
в 483 аптеках
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Вальсакор® HD 320
Вальсакор® HD 320
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 25 мг блістер №28
КРКА
від 336,32 грн
в 446 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №84
Дарниця ФФ
від 575,88 грн
в 403 аптеках
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Тіара Дуо
Тіара Дуо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка №84
Дарниця ФФ
від 462,22 грн
в 402 аптеках
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Корсар® H ДУО
Корсар® H ДУО
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер №30
Фармак
від 166,07 грн
в 312 аптеках
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