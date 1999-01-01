Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A08

Олмесартан медоксоміл та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D AБлокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A08Олмесартан медоксоміл та діуретики
Сортування: По популярності
Олсапрес Н
Олсапрес Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 205,74 грн
в 666 аптеках
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Кардосал® Плюс 20/12,5
Кардосал® Плюс 20/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 558,45 грн
в 506 аптеках
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Кардосал® Плюс 20/25
Кардосал® Плюс 20/25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 551,78 грн
в 480 аптеках
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Олметек Плюс
Олметек Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №28
Зентіва
від 754,34 грн
в 329 аптеках
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Олметек Плюс
Олметек Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №28
Зентіва
від 528,26 грн
в 309 аптеках
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Олембік-H 20
Олембік-H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №8
Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
Олембік-H 40
Олембік-H 40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №8
Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Оліместра® H 20
Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №98
КРКА
Немає в наявності
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