Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A08
Олмесартан медоксоміл та діуретики
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D A
Блокатори рецепторів ангіотензину II (ARB) та діуретики
C09D A08
Олмесартан медоксоміл та діуретики
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Олсапрес Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
205,74
грн
в 666 аптеках
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Кардосал® Плюс 20/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
558,45
грн
в 506 аптеках
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Кардосал® Плюс 20/25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
551,78
грн
в 480 аптеках
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Олметек Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №28
Зентіва
від
754,34
грн
в 329 аптеках
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Олметек Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №28
Зентіва
від
528,26
грн
в 309 аптеках
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Олембік-H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №8
Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
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Олембік-H 40
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер №8
Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №28
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №84
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Оліместра® H 20
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 12,5 мг блістер №98
КРКА
Немає в наявності
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Дозування
20 мг + 12.5 мг
20 мг + 25 мг
40 мг + 12.5 мг
40 мг + 25 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
8
28
30
56
60
84
90
98
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Алембік
Зентіва
Київський вітамінний завод
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
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