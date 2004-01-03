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Виробник: Вітаміни

АТ «ВІТАМІНИ»
20300, Черкаська обл., м. Умань
+380474446760
+380474446760
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Знайдено: 18 препаратів
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 10 Вітаміни
В 442 аптеках
від 17,15 грн
Ціни в аптеках
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 10 Вітаміни
В 298 аптеках
від 18,78 грн
Ціни в аптеках
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 10 Вітаміни
В 403 аптеках
від 15,98 грн
Ціни в аптеках
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, тм arbor vitae зі смаком м'яти, тм arbor vitae зі смаком м'яти, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, тм arbor vitae зі смаком м'яти, тм arbor vitae зі смаком м'яти, № 10 Вітаміни
В 10 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Вітацинк™ капсули, № 40; Вітаміни
Вітацинк™ Капсули, № 40 Вітаміни
В 311 аптеці
від 89,20 грн
Ціни в аптеках
Вітацинк™ капсули, № 90; Вітаміни
Вітацинк™ Капсули, № 90 Вітаміни
В 113 аптеках
від 154,21 грн
Ціни в аптеках
Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1; Вітаміни
Водню пероксид Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 2 аптеках інших міст
від 14,00 грн
Ціни в інших містах
Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Водню пероксид Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 3 аптеках
від 11,69 грн
Ціни в аптеках
Гексавіт драже, контейнер, № 50; Вітаміни
Гексавіт Драже, контейнер, № 50 Вітаміни
В 266 аптеках
від 16,62 грн
Ціни в аптеках
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК З ПРОПОЛІСОМ рідина, флакон, 50 мл, № 1; Вітаміни
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК З ПРОПОЛІСОМ Рідина, флакон, 50 мл, № 1 Вітаміни
В 2 аптеках
від 32,04 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Бебі небули назальні краплі ізотонічні краплі назальні, небули, 5 мл, № 15; Вітаміни
Марідоза™ Бебі небули назальні краплі ізотонічні Краплі назальні, небули, 5 мл, № 15 Вітаміни
В 455 аптеках
від 115,56 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою спрей назальний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою Спрей назальний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 767 аптеках
від 148,44 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою спрей назальний, 150 мл, № 1; Вітаміни
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою Спрей назальний, 150 мл, № 1 Вітаміни
В 562 аптеках
від 198,63 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Кідс спрей назальний ізотонічний з морською водою спрей назальний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Марідоза™ Кідс спрей назальний ізотонічний з морською водою Спрей назальний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 772 аптеках
від 152,33 грн
Ціни в аптеках
Ортофен таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,025 г, блістер, № 30; Вітаміни
Ортофен Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,025 г, блістер, № 30 Вітаміни
В 960 аптеках
від 14,41 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 20; Вітаміни
Панкреатин Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 20 Вітаміни
В 413 аптеках
від 20,40 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; Вітаміни
Панкреатин Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 Вітаміни
В 1133 аптеках
від 55,11 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20; Вітаміни
Панкреатин Форте Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20 Вітаміни
В 261 аптеці
від 37,45 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
20300, Черкаська обл., м. Умань
+380474446760
+380474446760
Знайдено: 18 препаратів
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 10 Вітаміни
В 442 аптеках
від 17,15 грн
Ціни в аптеках
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 10 Вітаміни
В 298 аптеках
від 18,78 грн
Ціни в аптеках
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, зі смаком м'яти, зі смаком м'яти, № 10 Вітаміни
В 403 аптеках
від 15,98 грн
Ціни в аптеках
Від Печії Ca та Mg таблетки жувальні, тм arbor vitae зі смаком м'яти, тм arbor vitae зі смаком м'яти, № 10; Вітаміни
Від Печії Ca та Mg Таблетки жувальні, тм arbor vitae зі смаком м'яти, тм arbor vitae зі смаком м'яти, № 10 Вітаміни
В 10 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Вітацинк™ капсули, № 40; Вітаміни
Вітацинк™ Капсули, № 40 Вітаміни
В 311 аптеці
від 89,20 грн
Ціни в аптеках
Вітацинк™ капсули, № 90; Вітаміни
Вітацинк™ Капсули, № 90 Вітаміни
В 113 аптеках
від 154,21 грн
Ціни в аптеках
Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1; Вітаміни
Водню пероксид Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 2 аптеках інших міст
від 14,00 грн
Ціни в інших містах
Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Водню пероксид Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 3 аптеках
від 11,69 грн
Ціни в аптеках
Гексавіт драже, контейнер, № 50; Вітаміни
Гексавіт Драже, контейнер, № 50 Вітаміни
В 266 аптеках
від 16,62 грн
Ціни в аптеках
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК З ПРОПОЛІСОМ рідина, флакон, 50 мл, № 1; Вітаміни
ЗАСІБ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК З ПРОПОЛІСОМ Рідина, флакон, 50 мл, № 1 Вітаміни
В 2 аптеках
від 32,04 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Бебі небули назальні краплі ізотонічні краплі назальні, небули, 5 мл, № 15; Вітаміни
Марідоза™ Бебі небули назальні краплі ізотонічні Краплі назальні, небули, 5 мл, № 15 Вітаміни
В 455 аптеках
від 115,56 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою спрей назальний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою Спрей назальний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 767 аптеках
від 148,44 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою спрей назальний, 150 мл, № 1; Вітаміни
Марідоза™ Інтенсив спрей назальний гіпертонічний з морською водою Спрей назальний, 150 мл, № 1 Вітаміни
В 562 аптеках
від 198,63 грн
Ціни в аптеках
Марідоза™ Кідс спрей назальний ізотонічний з морською водою спрей назальний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Марідоза™ Кідс спрей назальний ізотонічний з морською водою Спрей назальний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 772 аптеках
від 152,33 грн
Ціни в аптеках
Ортофен таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,025 г, блістер, № 30; Вітаміни
Ортофен Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,025 г, блістер, № 30 Вітаміни
В 960 аптеках
від 14,41 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 20; Вітаміни
Панкреатин Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 20 Вітаміни
В 413 аптеках
від 20,40 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; Вітаміни
Панкреатин Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 Вітаміни
В 1133 аптеках
від 55,11 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20; Вітаміни
Панкреатин Форте Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20 Вітаміни
В 261 аптеці
від 37,45 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції