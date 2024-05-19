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Аритміл таблетки 200 мг блістер пачка, №50 - Київ (487863) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 771 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (288)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
125,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (3)
133,10
Економія: -18,00 грн
115,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
115,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
123,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (14), блістер (3)
113,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
115,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (24)
117,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (288)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
125,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
115,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
120,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
116,70
Економія: -9,13 грн
107,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (2)
133,10
Економія: -18,00 грн
115,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), блістер (4)
133,10
Економія: -18,00 грн
115,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
133,10
Економія: -18,00 грн
115,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (288)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
125,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (3)
121,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
128,30
Економія: -13,20 грн
115,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
131,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
128,36
Економія: -10,04 грн
118,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
120,65 грн