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Амідарон таблетки 200 мг блістер, №30 - Київ (83848) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 897 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
80,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
78,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
76,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (1)
88,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30)
88,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
80,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
74,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
89,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
77,52
Економія: -6,07 грн
71,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: блістер (1)
81,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: блістер (2)
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
80,34
Економія: -6,98 грн
73,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
77,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), блістер (2)
85,20
Економія: -4,20 грн
81,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
83,43 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
71,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: блістер (2)
76,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: блістер (2)
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
91,10
Економія: -15,10 грн
76,00 грн