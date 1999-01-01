Інсулін та його аналоги

Інсулін - це гормон білкової природи, що складається з 51 амінокислотного залишку в 2 поліпептидних ланцюгах: ланцюга А (21 амінокислотний залишок) та ланцюга В (30 амінокислотних залишків), що з'єднані двома дисульфідними містками, третій дисульфідний місток з'єднує залишки амінокислот у А-ланцюзі. У нормі він виробляється в організмі людини у клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози. Його молекулярна маса становить 5,5 кДа.

Основна функція інсуліну в організмі людини - гомеостаз глюкози.

Інсулін та його аналоги

Види інсулінів Старт дії (год) Пік дії (год) Тривалість дії (год) Ультракороткої дії (ультрашвидкий інсулін аспарт) 0,1–0,2 1–3 3–5 Аналоги інсуліну короткої дії 0,15–0,35 1–3 3–5 Регулярний/розчинний (короткої дії) 0,5–1 2–4 5–8 Нейтральний протамін Хагедорна (інсулін ізофан ) - середньої тривалості дії 2–4 4–12 12–24* Інсулін гларгін 2–4 8–12 22–24* Інсулін детемір 1–2 4–7 20–24* Інсулін деглудек 0,5–1,5 Мінімальний пік >42

*Тривалість дії може бути коротшою.

Інсуліни короткої дії та їх аналоги

Інсулін короткої дії (розчинний) зазвичай вводять за 15–30 хв до прийому їжі. Розчинний інсулін є найбільш прийнятною формою препарату для екстреної терапії при цукровому діабеті та його ускладненнях (наприклад кетоацидозі або під час оперативного втручання).

При п/ш введенні розчинного інсуліну спостерігаються наступні показники: швидкий початок дії (30–60 хв); пік ефекту - 2–4 год; тривалість дії - до 8 год.

При в/в введенні розчинний інсулін має надзвичайно короткий період напіврозпаду - близько 5 хв; тривалість його дії - до 30 хв.

Аналогами інсуліну швидкої дії є: інсулін аспарт; інсулін глулізин та інсулін лізпро. Для них є характерним більш швидкий початок та значно коротша тривалість дії, ніж у розчинного інсуліну.

Аналоги інсуліну короткої дії можна вводити п/ш безпосередньо до або після прийому їжі. Вони допомагають контролювати рівень глюкози в крові у людей, у яких було діагностовано гіпоглікемію перед вживанням їжі, осіб, які їдять пізно ввечері та схильні до нічної гіпоглікемії.

Аналоги інсуліну короткої дії також можна вводити шляхом п/ш інфузії.

Інсулін аспарт та інсулін лізпро можна вводити в/в як альтернативу розчинному інсуліну в екстрених ситуаціях та під час хірургічних втручань. Тому пацієнту із цукровим діабетом слід придбати інсулін (інсуліновий шприц).

Інсуліни середньої тривалості та тривалої дії

При п/ш введенні інсулінів середньої та тривалої дії спостерігаються наступні параметри: початок дії - 1–2 год, пік - 4–12 год, тривалість дії - 16–42 год після ін'єкції. Деякі препарати цієї групи вводять 2 рази на добу у поєднанні з інсулінами короткої дії (розчинними); інші препарати вводять 1 раз на добу, особливо в осіб похилого віку.

Розчинний інсулін можна змішувати в шприці з інсулінами середньої тривалості та тривалої дії (за винятком наступних препаратів: інсулін детемір, інсулін гларгін та інсулін деглудек), але в такому разі може спостерігатися певне зниження початкового ефекту розчинного інсуліну, особливо при змішуванні з протамін-цинковим інсуліном.

Інсулін ізофан є суспензією інсуліну з протаміном та є особливо доцільним для початку дворазового введення. Пацієнти зазвичай змішують ізофан з розчинним інсуліном, але можна вводити готові до застосування препарати (двофазний інсулін ізофан, двофазний інсулін аспарт або двофазний інсулін лізпро).

Дія суспензії інсулін-цинку є більш тривалою. Зазвичай протамін-цинковий інсулін вводять 1 раз на добу у поєднанні з інсуліном короткої дії (розчинним). Проте при змішуванні в одному шприці він утворює зв’язок з розчинним інсуліном, тому застосовується рідко.

Інсулін гларгін та інсулін детемір - це аналоги інсуліну тривалої дії з ефектом, що зберігається впродовж тривалого часу. Інсулін гларгін вводять 1 раз на добу, а інсулін детемір - 1–2 рази на добу.

Інсулін деглудек - аналог інсуліну тривалої дії для п/ш введення 1 раз на добу.

Схеми введення інсуліну

Режим одноразового щоденного введення інсуліну

Інсулін середньої тривалості чи тривалої дії вводиться перед сном.

Така схема є прийнятною винятково для пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу та її можна застосовувати у поєднанні з пероральними гіпоглікемічними засобами.

Цей режим введення інсуліну можна застосовувати на початку інсулінотерапії при цукровому діабеті ІІ типу і в тих випадках, коли ін'єкції виконують інші люди.

Режим застосування двофазного інсуліну

Двофазний інсулін вводять 2 рази на добу (перед сніданком та перед прийомом їжі ввечері).

Передбачається, що пацієнт вживає їжу 3 рази на день.

Піковий ефект залежить від кількості розчинного інсуліну в комбінації.

Оптимальний глікемічний контроль може бути ускладненим, а з введенням інсуліну можуть виникнути проблеми у зв’язку з епізодами гіпоглікемії.

Пік та мінімальний рівень вечірніх доз інсуліну тривалої дії можуть призвести до поєднання нічної гіпоглікемії та ранкової гіперглікемії натще.

Сумація дії інсулінів короткої та тривалої дії між прийомами їжі означає, що для запобігання гіпоглікемії часто необхідні додаткові перекуси. Застосування аналогів інсуліну більш швидкої дії замість розчинного інсуліну в попередньо змішаній комбінації може допомогти зменшити цю проблему.

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