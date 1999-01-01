Київ
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A

ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
Сортування: По популярності
Лантус® Солостар®
Лантус® Солостар®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі-Авентіс Україна
від 1610,60 грн
в 619 аптеках
Знайти в аптеках
Епайдра®
Епайдра®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл шприц-ручка солостар® 3 мл №5
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
від 888,55 грн
в 590 аптеках
Знайти в аптеках
Актрапід® НМ Флекспен®
Актрапід® НМ Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від 793,53 грн
в 534 аптеках
Знайти в аптеках
Тожео Солостар
Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 1342,89 грн
в 507 аптеках
Знайти в аптеках
Новорапід® Флекспен®
Новорапід® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від 1086,10 грн
в 452 аптеках
Знайти в аптеках
Тресіба® Флекстач®
Тресіба® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2183,16 грн
в 355 аптеках
Знайти в аптеках
Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 2737,89 грн
в 348 аптеках
Знайти в аптеках
Протафан® НМ Флекспен®
Протафан® НМ Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від 832,96 грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
Ксалтофай®
Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 8100,94 грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 2715,96 грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Фармасулін® H NP
Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від 424,57 грн
в 274 аптеках
Знайти в аптеках
Айлар®
Айлар®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 847,43 грн
в 268 аптеках
Знайти в аптеках
Левемір® Флекспен®
Левемір® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2109,34 грн
в 220 аптеках
Знайти в аптеках
Фармасулін® H
Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від 736,19 грн
в 213 аптеках
Знайти в аптеках
Фармасулін® H NP
Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 258,04 грн
в 194 аптеках
Знайти в аптеках
Актрапід® HM
Актрапід® HM
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від 448,52 грн
в 193 аптеках
Знайти в аптеках
Тожео Солостар
Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №1
Санофі
від 454,63 грн
в 192 аптеках
Знайти в аптеках
Протафан® НМ
Протафан® НМ
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від 443,72 грн
в 182 аптеках
Знайти в аптеках
Фармасулін® H
Фармасулін® H
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 449,84 грн
в 171 аптеці
Знайти в аптеках
Фармасулін® H 30/70
Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від 391,84 грн
в 169 аптеках
Знайти в аптеках
123456

Інсулін та його аналоги

Інсулін - це гормон білкової природи, що складається з 51 амінокислотного залишку в 2 поліпептидних ланцюгах: ланцюга А (21 амінокислотний залишок) та ланцюга В (30 амінокислотних залишків), що з'єднані двома дисульфідними містками, третій дисульфідний місток з'єднує залишки амінокислот у А-ланцюзі. У нормі він виробляється в організмі людини у клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози. Його молекулярна маса становить 5,5 кДа.

Основна функція інсуліну в організмі людини - гомеостаз глюкози.

Інсулін та його аналоги

Види інсулінівСтарт дії (год)Пік дії (год)Тривалість дії (год)
Ультракороткої дії (ультрашвидкий інсулін аспарт)0,1–0,21–33–5
Аналоги інсуліну короткої дії0,15–0,351–33–5
Регулярний/розчинний (короткої дії)0,5–12–45–8
Нейтральний протамін Хагедорна (інсулін ізофан ) - середньої тривалості дії2–44–1212–24*
Інсулін гларгін2–48–1222–24*
Інсулін детемір1–24–720–24*
Інсулін деглудек0,5–1,5Мінімальний пік>42

*Тривалість дії може бути коротшою.

Інсуліни короткої дії та їх аналоги

Інсулін короткої дії (розчинний) зазвичай вводять за 15–30 хв до прийому їжі. Розчинний інсулін є найбільш прийнятною формою препарату для екстреної терапії при цукровому діабеті та його ускладненнях (наприклад кетоацидозі або під час оперативного втручання).

При п/ш введенні розчинного інсуліну спостерігаються наступні показники: швидкий початок дії (30–60 хв); пік ефекту - 2–4 год; тривалість дії - до 8 год.

При в/в введенні розчинний інсулін має надзвичайно короткий період напіврозпаду - близько 5 хв; тривалість його дії - до 30 хв.

Аналогами інсуліну швидкої дії є: інсулін аспарт; інсулін глулізин та інсулін лізпро. Для них є характерним більш швидкий початок та значно коротша тривалість дії, ніж у розчинного інсуліну.

Аналоги інсуліну короткої дії можна вводити п/ш безпосередньо до або після прийому їжі. Вони допомагають контролювати рівень глюкози в крові у людей, у яких було діагностовано гіпоглікемію перед вживанням їжі, осіб, які їдять пізно ввечері та схильні до нічної гіпоглікемії.

Аналоги інсуліну короткої дії також можна вводити шляхом п/ш інфузії.

Інсулін аспарт та інсулін лізпро можна вводити в/в як альтернативу розчинному інсуліну в екстрених ситуаціях та під час хірургічних втручань. Тому пацієнту із цукровим діабетом слід придбати інсулін (інсуліновий шприц).

Інсуліни середньої тривалості та тривалої дії

При п/ш введенні інсулінів середньої та тривалої дії спостерігаються наступні параметри: початок дії - 1–2 год, пік - 4–12 год, тривалість дії - 16–42 год після ін'єкції. Деякі препарати цієї групи вводять 2 рази на добу у поєднанні з інсулінами короткої дії (розчинними); інші препарати вводять 1 раз на добу, особливо в осіб похилого віку.

Розчинний інсулін можна змішувати в шприці з інсулінами середньої тривалості та тривалої дії (за винятком наступних препаратів: інсулін детемір, інсулін гларгін та інсулін деглудек), але в такому разі може спостерігатися певне зниження початкового ефекту розчинного інсуліну, особливо при змішуванні з протамін-цинковим інсуліном.

Інсулін ізофан є суспензією інсуліну з протаміном та є особливо доцільним для початку дворазового введення. Пацієнти зазвичай змішують ізофан з розчинним інсуліном, але можна вводити готові до застосування препарати (двофазний інсулін ізофан, двофазний інсулін аспарт або двофазний інсулін лізпро).

Дія суспензії інсулін-цинку є більш тривалою. Зазвичай протамін-цинковий інсулін вводять 1 раз на добу у поєднанні з інсуліном короткої дії (розчинним). Проте при змішуванні в одному шприці він утворює зв’язок з розчинним інсуліном, тому застосовується рідко.

Інсулін гларгін та інсулін детемір - це аналоги інсуліну тривалої дії з ефектом, що зберігається впродовж тривалого часу. Інсулін гларгін вводять 1 раз на добу, а інсулін детемір - 1–2 рази на добу.

Інсулін деглудек - аналог інсуліну тривалої дії для п/ш введення 1 раз на добу.

Схеми введення інсуліну

Режим одноразового щоденного введення інсуліну

Інсулін середньої тривалості чи тривалої дії вводиться перед сном.

Така схема є прийнятною винятково для пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу та її можна застосовувати у поєднанні з пероральними гіпоглікемічними засобами.

Цей режим введення інсуліну можна застосовувати на початку інсулінотерапії при цукровому діабеті ІІ типу і в тих випадках, коли ін'єкції виконують інші люди.

Режим застосування двофазного інсуліну

Двофазний інсулін вводять 2 рази на добу (перед сніданком та перед прийомом їжі ввечері).

Передбачається, що пацієнт вживає їжу 3 рази на день.

Піковий ефект залежить від кількості розчинного інсуліну в комбінації.

Оптимальний глікемічний контроль може бути ускладненим, а з введенням інсуліну можуть виникнути проблеми у зв’язку з епізодами гіпоглікемії.

Пік та мінімальний рівень вечірніх доз інсуліну тривалої дії можуть призвести до поєднання нічної гіпоглікемії та ранкової гіперглікемії натще.

Сумація дії інсулінів короткої та тривалої дії між прийомами їжі означає, що для запобігання гіпоглікемії часто необхідні додаткові перекуси. Застосування аналогів інсуліну більш швидкої дії замість розчинного інсуліну в попередньо змішаній комбінації може допомогти зменшити цю проблему.

Вартість інсулінів

Скільки коштує інсулін?

Вартість інсулінів залежить від низки виробничих, логістичних та фінансово-економічних причин та варіює у широких межах. Поточну вартість препаратів інсуліну та їх аналогів дивіться на apteki.ua.

ГоловнаКошикОбране