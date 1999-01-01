Київ
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10X
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10X
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
A10X A
Інгібітори альдозоредуктази
A10X X
Інші препарати, що застосовуються при діабеті
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
52,49
грн
в 648 аптеках
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Арфазетин
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
45,42
грн
в 458 аптеках
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
від
62,87
грн
в 397 аптеках
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм arbor vitae №20
від
44,36
грн
в 285 аптеках інших міст
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Арфазетин
Збір пачка 75 г тм arbor vitae №1
від
27,65
грн
в 285 аптеках інших міст
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Чорниці пагони
Пагони 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
37,12
грн
в 267 аптеках
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Арфазетин
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
від
62,48
грн
в 234 аптеках
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Садіфіт
Збір фільтр-пакет 3 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
57,92
грн
в 203 аптеках
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Арфазетин
Збір пачка 75 г тм solution pharm №1
від
82,90
грн
в 117 аптеках
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Садіфіт
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
60,51
грн
в 116 аптеках
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Чорниці пагони
Пагони 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,34
грн
в 97 аптеках
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм айві №20
від
45,10
грн
в 8 аптеках інших міст
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм solution pharm №20
від
80,00
грн
в 7 аптеках
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Арфазетин
Збір пачка 75 г тм айві №1
від
41,20
грн
в 2 аптеках
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г №10
Віола
від
51,60
грн
в 1 аптеці
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Ізодибут®
Таблетки 0,5 г блістер №30
Фармак
Немає в наявності
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Садіфіт
Збір фільтр-пакет 3 г в індивідуальному пакетику, у пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
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Арфазетин
Збір фільтр-пакет 1.5 г тм магнолія №20
Немає в наявності
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Форма випуску
збір
пагони
табл.
Дозування
0.5 г
1.5 г
75 г
Пакування
блістер
пачка
пачка 75 г
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 3 г
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Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Фармак
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