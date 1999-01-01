Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B02
Бісакодил
A06A B05
Олія рицинова
A06A B06
Глікозиди сени
A06A B07
Жостір
A06A B08
Натрію пікосульфат
A06A B10**
Вовчуг
A06A B58
Натрію пікосульфат, комбінації
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Піколакс®
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від
40,89
грн
в 979 аптеках
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Бісакодил-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,005 г контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
107,48
грн
в 974 аптеках
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Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 30 мл №1
Фармак
від
79,39
грн
в 953 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
147,82
грн
в 911 аптеці
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Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
73,47
грн
в 900 аптеках
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Сенаде®
Таблетки 13,5 мг блістер №500
Ципла
від
491,13
грн
в 896 аптеках
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Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
31,36
грн
в 881 аптеці
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Пікосен®
Капсули блістер №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
37,18
грн
в 859 аптеках
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Пікосен®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
75,28
грн
в 744 аптеках
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Рицинова олія
Олія 100 г флакон скляний №1
від
58,41
грн
в 738 аптеках
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Крушини кора
Кора 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
50,00
грн
в 536 аптеках
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Ентеролакс
Таблетки 7,5 мг №10
Стома
від
37,87
грн
в 454 аптеках
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Пікосен®
Краплі оральні флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,10
грн
в 440 аптеках
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Сени листя та плоди
Листя та плоди різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
48,40
грн
в 412 аптеках
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Сени листя та плоди
Листя та плоди 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
65,29
грн
в 411 аптеці
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Рицинова олія
Олія оральна 100 г флакон №1
Фітофарм
від
64,08
грн
в 384 аптеках
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Рицинова олія
Олія 30 г флакон скляний №1
Віола
від
30,60
грн
в 375 аптеках
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Крушини кора
Кора 2,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
47,11
грн
в 370 аптеках
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Крушини кора
Кора 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
39,38
грн
в 366 аптеках
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Сенадексин-Форте
Таблетки 140 мг блістер №100
Лубнифарм
від
167,90
грн
в 347 аптеках
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Форма випуску
капс.
кора
крап.
крап. орал.
листя
листя та плоди
листя та плоди різано-пресов.
настоянка д/перорал. застос.
олія
олія орал.
пор. д/оральн. р-ну
р-н орал.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о кишково-розч.
фрукт. куб.
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Дозування
0.01 г
0.005 г
0.75 %
1.5 г
2 г
2.5 г
5 мг
7.5 мг
7.5 мг/мл
10 мг
13.5 мг
15.08 г
30 г
30 мл
50 г
50 мл
70 мг
75 г
100 г
100 мл
140 мг
200 г
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Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
пакет-саше
пачка
саше
стрип
фл.
фл. 15 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з пробкою-крапельницею
фл. полімер.
фл. скляний
фл.-крапельн. 20 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
1
2
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10
20
30
40
100
500
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Виробник
Ferring
Віола
Галичфарм
Гріндекс
Дарниця ФФ
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Касен Рекордаті
Корпорація Здоров'я
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Монфарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Опелла Хелскеа Україна
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
Фармтехнология
Фітофарм
Ципла
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