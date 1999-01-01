Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B

Контактні проносні засоби

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
Сортування: По популярності
Піколакс®
Піколакс®
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від 40,89 грн
в 979 аптеках
Знайти в аптеках
Бісакодил-Дарниця
Бісакодил-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,005 г контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 107,48 грн
в 974 аптеках
Знайти в аптеках
Піколакс®
Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 30 мл №1
Фармак
від 79,39 грн
в 953 аптеках
Знайти в аптеках
Гутталакс® Пікосульфат
Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 147,82 грн
в 911 аптеці
Знайти в аптеках
Гутталакс® Пікосульфат
Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 73,47 грн
в 900 аптеках
Знайти в аптеках
Сенаде®
Сенаде®
Таблетки 13,5 мг блістер №500
Ципла
від 491,13 грн
в 896 аптеках
Знайти в аптеках
Бісакодил
Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 31,36 грн
в 881 аптеці
Знайти в аптеках
Пікосен®
Пікосен®
Капсули блістер №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 37,18 грн
в 859 аптеках
Знайти в аптеках
Пікосен®
Пікосен®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 75,28 грн
в 744 аптеках
Знайти в аптеках
Рицинова олія
Рицинова олія
Олія 100 г флакон скляний №1
від 58,41 грн
в 738 аптеках
Знайти в аптеках
Крушини кора
Крушини кора
Кора 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 50,00 грн
в 536 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеролакс
Ентеролакс
Таблетки 7,5 мг №10
Стома
від 37,87 грн
в 454 аптеках
Знайти в аптеках
Пікосен®
Пікосен®
Краплі оральні флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,10 грн
в 440 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя та плоди
Сени листя та плоди
Листя та плоди різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 48,40 грн
в 412 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя та плоди
Сени листя та плоди
Листя та плоди 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 65,29 грн
в 411 аптеці
Знайти в аптеках
Рицинова олія
Рицинова олія
Олія оральна 100 г флакон №1
Фітофарм
від 64,08 грн
в 384 аптеках
Знайти в аптеках
Рицинова олія
Рицинова олія
Олія 30 г флакон скляний №1
Віола
від 30,60 грн
в 375 аптеках
Знайти в аптеках
Крушини кора
Крушини кора
Кора 2,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 47,11 грн
в 370 аптеках
Знайти в аптеках
Крушини кора
Крушини кора
Кора 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 39,38 грн
в 366 аптеках
Знайти в аптеках
Сенадексин-Форте
Сенадексин-Форте
Таблетки 140 мг блістер №100
Лубнифарм
від 167,90 грн
в 347 аптеках
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране