Київ
Контактні проносні засоби
A06A B58
Натрію пікосульфат, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B58
Натрію пікосульфат, комбінації
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Пікосен®
Капсули блістер №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
37,18
грн
в 859 аптеках
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Пікосен®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
75,28
грн
в 744 аптеках
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Пікосен®
Краплі оральні флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,10
грн
в 440 аптеках
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Пікосен®
Краплі оральні флакон 25 мл тм arbor vitae №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
53,24
грн
в 307 аптеках інших міст
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Делакс
Капсули блістер тм baum pharm №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
65,06
грн
в 8 аптеках
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Пікопреп
Порошок для орального розчину саше №2
Ферринг
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
крап. орал.
пор. д/оральн. р-ну
Дозування
15.08 г
Пакування
блістер
пакет-саше
саше
фл. 15 мл
фл. 25 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
10
Виробник
Ferring
Касен Рекордаті
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
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