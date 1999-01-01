Київ
Контактні проносні засоби
A06A B58

Натрію пікосульфат, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
A06A B58Натрію пікосульфат, комбінації
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Пікосен®
Пікосен®
Капсули блістер №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 37,18 грн
в 859 аптеках
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Пікосен®
Пікосен®
Краплі оральні флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 75,28 грн
в 744 аптеках
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Пікосен®
Пікосен®
Краплі оральні флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,10 грн
в 440 аптеках
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Пікосен®
Пікосен®
Краплі оральні флакон 25 мл тм arbor vitae №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 53,24 грн
в 307 аптеках інших міст
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Делакс
Делакс
Капсули блістер тм baum pharm №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 65,06 грн
в 8 аптеках
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Пікопреп
Пікопреп
Порошок для орального розчину саше №2
Ферринг
Немає в наявності
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