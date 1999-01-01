Київ
Контактні проносні засоби
A06A B10**
Вовчуг
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B10**
Вовчуг
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Вовчуг
Настоянка для перорального застосування 100 мл флакон з пробкою-крапельницею в пачці №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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