Київ
Контактні проносні засоби
A06A B10**

Вовчуг

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
A06A B10**Вовчуг
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Вовчуг
Вовчуг
Настоянка для перорального застосування 100 мл флакон з пробкою-крапельницею в пачці №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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