Київ
Контактні проносні засоби
A06A B06
Глікозиди сени
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B06
Глікозиди сени
Сортування:
По популярності
Фільтр
Сенаде®
Таблетки 13,5 мг блістер №500
Ципла
від
491,13
грн
в 896 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя та плоди
Листя та плоди різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
48,40
грн
в 412 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя та плоди
Листя та плоди 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
65,29
грн
в 411 аптеці
Знайти в аптеках
Сенадексин-Форте
Таблетки 140 мг блістер №100
Лубнифарм
від
167,90
грн
в 347 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 100 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від
31,23
грн
в 303 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Сенадексин
Таблетки 70 мг блістер №10
Лубнифарм
від
13,70
грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
46,51
грн
в 200 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
75,70
грн
в 185 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет №20
від
49,95
грн
в 167 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет тм solution pharm №20
Віола
від
65,90
грн
в 134 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 100 г пачка тм solution pharm №1
Віола
від
62,40
грн
в 111 аптеці
Знайти в аптеках
Сени листя та плоди
Листя та плоди різано-пресовані 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
57,19
грн
в 67 аптеках
Знайти в аптеках
Сенадексин
Таблетки 70 мг блістер в пачці №100
від
253,10
грн
в 67 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
29,20
грн
в 54 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет тм айві №20
Віола
від
32,59
грн
в 12 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Сенадексин-Здоров'я
Таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
18,20
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет тм arbor vitae №20
Віола
від
21,87
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Тернофарм
від
77,65
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 100 г пачка тм айві №1
Віола
від
35,72
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет №10
Віола
від
49,47
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
листя
листя та плоди
листя та плоди різано-пресов.
табл.
фрукт. куб.
Дозування
2 г
13.5 мг
50 г
70 мг
100 г
140 мг
200 г
Показати всі
Пакування
блістер
пачка
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
6
10
20
100
500
Показати всі
Виробник
Віола
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Корпорація Здоров'я
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Лубнифарм
ТОВ "Тернофарм"
Ципла
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню