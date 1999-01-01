Київ
Контактні проносні засоби
A06A B06

Глікозиди сени

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
A06A B06Глікозиди сени
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Сенаде®
Сенаде®
Таблетки 13,5 мг блістер №500
Ципла
від 491,13 грн
в 896 аптеках
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Сени листя та плоди
Сени листя та плоди
Листя та плоди різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 48,40 грн
в 412 аптеках
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Сени листя та плоди
Сени листя та плоди
Листя та плоди 2 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 65,29 грн
в 411 аптеці
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Сенадексин-Форте
Сенадексин-Форте
Таблетки 140 мг блістер №100
Лубнифарм
від 167,90 грн
в 347 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від 31,23 грн
в 303 аптеках інших міст
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Сенадексин
Сенадексин
Таблетки 70 мг блістер №10
Лубнифарм
від 13,70 грн
в 301 аптеці
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 46,51 грн
в 200 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 75,70 грн
в 185 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет №20
від 49,95 грн
в 167 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет тм solution pharm №20
Віола
від 65,90 грн
в 134 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г пачка тм solution pharm №1
Віола
від 62,40 грн
в 111 аптеці
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Сени листя та плоди
Сени листя та плоди
Листя та плоди різано-пресовані 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 57,19 грн
в 67 аптеках
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Сенадексин
Сенадексин
Таблетки 70 мг блістер в пачці №100
від 253,10 грн
в 67 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 29,20 грн
в 54 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет тм айві №20
Віола
від 32,59 грн
в 12 аптеках інших міст
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Сенадексин-Здоров'я
Сенадексин-Здоров'я
Таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 18,20 грн
в 10 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет тм arbor vitae №20
Віола
від 21,87 грн
в 5 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Тернофарм
від 77,65 грн
в 5 аптеках інших міст
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г пачка тм айві №1
Віола
від 35,72 грн
в 5 аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 2 г фільтр-пакет №10
Віола
від 49,47 грн
в 2 аптеках інших міст
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