Київ
Контактні проносні засоби
A06A B08

Натрію пікосульфат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
A06A B08Натрію пікосульфат
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Піколакс®
Піколакс®
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від 40,89 грн
в 979 аптеках
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Піколакс®
Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 30 мл №1
Фармак
від 79,39 грн
в 953 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 147,82 грн
в 911 аптеці
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Гутталакс® Пікосульфат
Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 73,47 грн
в 900 аптеках
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Ентеролакс
Ентеролакс
Таблетки 7,5 мг №10
Стома
від 37,87 грн
в 454 аптеках
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Слабілакс-Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я
Таблетки 7,5 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 36,80 грн
в 114 аптеках
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Слабілакс-Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я
Краплі оральні 7,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 74,63 грн
в 33 аптеках
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Ентеролакс
Ентеролакс
Таблетки 7,5 мг тм tabula vita №10
Стома
від 34,50 грн
в 30 аптеках
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Регулакс® Пікосульфат краплі
Регулакс® Пікосульфат краплі
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 100,90 грн
в 29 аптеках
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Слабілакс-Здоров'я
Слабілакс-Здоров'я
Краплі оральні 7,5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 49,90 грн
в 2 аптеках
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Піколакс®
Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 15 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Піконорм®
Піконорм®
Краплі оральні 7,5 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Піколюкс
Піколюкс
Розчин оральний 7,5 мг/мл флакон 50 мл в упаковці №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
Піколюкс
Піколюкс
Розчин оральний 7,5 мг/мл флакон 25 мл в упаковці №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
Піколакс®
Піколакс®
Таблетки 5 мг блістер в пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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