Київ
Контактні проносні засоби
A06A B08
Натрію пікосульфат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B08
Натрію пікосульфат
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Піколакс®
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від
40,89
грн
в 979 аптеках
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Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 30 мл №1
Фармак
від
79,39
грн
в 953 аптеках
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Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
147,82
грн
в 911 аптеці
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Гутталакс® Пікосульфат
Краплі флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
73,47
грн
в 900 аптеках
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Ентеролакс
Таблетки 7,5 мг №10
Стома
від
37,87
грн
в 454 аптеках
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Слабілакс-Здоров'я
Таблетки 7,5 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
36,80
грн
в 114 аптеках
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Слабілакс-Здоров'я
Краплі оральні 7,5 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
74,63
грн
в 33 аптеках
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Ентеролакс
Таблетки 7,5 мг тм tabula vita №10
Стома
від
34,50
грн
в 30 аптеках
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Регулакс® Пікосульфат краплі
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
від
100,90
грн
в 29 аптеках
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Слабілакс-Здоров'я
Краплі оральні 7,5 мг/мл флакон 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
49,90
грн
в 2 аптеках
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Піколакс®
Краплі оральні 0,75 % флакон 15 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Піконорм®
Краплі оральні 7,5 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Піколюкс
Розчин оральний 7,5 мг/мл флакон 50 мл в упаковці №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Піколюкс
Розчин оральний 7,5 мг/мл флакон 25 мл в упаковці №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Піколакс®
Таблетки 5 мг блістер в пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
крап.
крап. орал.
р-н орал.
табл.
Дозування
0.75 %
5 мг
7.5 мг
7.5 мг/мл
Пакування
блістер
фл. 15 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 20 мл
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Кількість штук в упаковці
1
10
30
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Опелла Хелскеа Україна
Стома
Фармак
Фармтехнология
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