Київ
Контактні проносні засоби
A06A B05
Олія рицинова
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B05
Олія рицинова
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Рицинова олія
Олія 100 г флакон скляний №1
від
58,41
грн
в 738 аптеках
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Рицинова олія
Олія оральна 100 г флакон №1
Фітофарм
від
64,08
грн
в 384 аптеках
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Рицинова олія
Олія 30 г флакон скляний №1
Віола
від
30,60
грн
в 375 аптеках
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Рицинова олія
Олія 50 г флакон скляний №1
від
42,82
грн
в 179 аптеках
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Рицинова олія
Олія 100 мл флакон полімерний №1
від
86,89
грн
в 135 аптеках
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Рицинова олія
Олія 100 мл флакон скляний №1
від
74,01
грн
в 78 аптеках
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Рицинова олія
Олія 30 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
31,00
грн
в 44 аптеках
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Рицинова олія
Олія 50 мл флакон скляний №1
від
52,34
грн
в 12 аптеках
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Рицинова олія
Олія 50 мл флакон в пачці №1
Галичфарм
від
54,77
грн
в 4 аптеках
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Рицинова олія
Олія оральна 30 г флакон №1
Фітофарм
від
19,20
грн
в 4 аптеках
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Рицинова олія
Олія 100 г флакон скляний тм arbor vitae №1
від
46,05
грн
в 1 аптеці інших міст
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Рицинова олія
Олія 100 г флакон скляний тм а+ №1
від
60,00
грн
в 1 аптеці
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Рицинова олія
Олія 100 мл флакон полімерний тм магнолія №1
Немає в наявності
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Форма випуску
олія
олія орал.
Дозування
30 г
30 мл
50 г
50 мл
100 г
100 мл
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Пакування
фл.
фл. полімер.
фл. скляний
Виробник
Віола
Галичфарм
Лубнифарм
Фітофарм
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