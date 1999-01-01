Київ
Контактні проносні засоби
A06A B07
Жостір
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B07
Жостір
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Крушини кора
Кора 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
50,00
грн
в 536 аптеках
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Крушини кора
Кора 2,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
47,11
грн
в 370 аптеках
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Крушини кора
Кора 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
39,38
грн
в 366 аптеках
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Крушини кора
Кора 50 г пачка тм arbor vitae №1
від
40,01
грн
в 284 аптеках інших міст
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Крушини кора
Кора 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від
36,50
грн
в 208 аптеках
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Крушини кора
Кора 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Немає в наявності
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Дозування
1.5 г
2.5 г
50 г
75 г
100 г
Пакування
пачка
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
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