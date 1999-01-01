Київ
Контактні проносні засоби
A06A B07

Жостір

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
A06A B07Жостір
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Крушини кора
Крушини кора
Кора 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 50,00 грн
в 536 аптеках
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Крушини кора
Крушини кора
Кора 2,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 47,11 грн
в 370 аптеках
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Крушини кора
Крушини кора
Кора 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 39,38 грн
в 366 аптеках
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Крушини кора
Крушини кора
Кора 50 г пачка тм arbor vitae №1
від 40,01 грн
в 284 аптеках інших міст
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Крушини кора
Крушини кора
Кора 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від 36,50 грн
в 208 аптеках
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Крушини кора
Крушини кора
Кора 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Немає в наявності
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