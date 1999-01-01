Київ
Контактні проносні засоби
A06A B02
Бісакодил
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A B
Контактні проносні засоби
A06A B02
Бісакодил
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Бісакодил-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,005 г контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
107,48
грн
в 974 аптеках
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Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
31,36
грн
в 881 аптеці
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Бісакодил-Фармекс
Супозиторії ректальні 10 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
від
18,00
грн
в 166 аптеках
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Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г №10
Монфарм
від
15,20
грн
в 40 аптеках
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Бісакодил Гріндекс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 5 мг блістер №40
Гріндекс
Немає в наявності
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Форма випуску
суп. ректал.
табл. в/о кишково-розч.
Дозування
0.01 г
0.005 г
5 мг
10 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
10
30
40
Виробник
Гріндекс
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Монфарм
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