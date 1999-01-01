Київ
Контактні проносні засоби
A06A B02

Бісакодил

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A BКонтактні проносні засоби
A06A B02Бісакодил
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Бісакодил-Дарниця
Бісакодил-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,005 г контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 107,48 грн
в 974 аптеках
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Бісакодил
Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 31,36 грн
в 881 аптеці
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Бісакодил-Фармекс
Бісакодил-Фармекс
Супозиторії ректальні 10 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
від 18,00 грн
в 166 аптеках
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Бісакодил
Бісакодил
Супозиторії ректальні 0,01 г №10
Монфарм
від 15,20 грн
в 40 аптеках
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Бісакодил Гріндекс
Бісакодил Гріндекс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 5 мг блістер №40
Гріндекс
Немає в наявності
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