Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02A

АНТАЦИДИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02AАНТАЦИДИ
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Фосфалюгель
Фосфалюгель
Гель для перорального застосування пакет 20 г №20
Опелла Хелскеа Україна
від 331,20 грн
в 992 аптеках
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Алмагель® А
Алмагель® А
Суспензія оральна пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від 269,00 грн
в 974 аптеках
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Алмагель®
Алмагель®
Суспензія оральна пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від 229,20 грн
в 956 аптеках
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Ренні® з апельсиновим смаком
Ренні® з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні блістер №24
Байєр
від 193,05 грн
в 947 аптеках
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Алмагель®
Алмагель®
Суспензія оральна флакон 170 мл №1
Тева Україна
від 105,67 грн
в 939 аптеках
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Алмагель® А
Алмагель® А
Суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від 130,27 грн
в 937 аптеках
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Алмагель® Нео
Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від 255,20 грн
в 919 аптеках
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Ренні® з ментоловим смаком
Ренні® з ментоловим смаком
Таблетки жувальні блістер №24
Байєр
від 199,94 грн
в 917 аптеках
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Алмагель® М
Алмагель® М
Таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком м'яти №24
Тева Україна
від 143,36 грн
в 882 аптеках
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Ренні® без цукру
Ренні® без цукру
Таблетки жувальні блістер з м'ятним смаком №24
Байєр
від 201,16 грн
в 852 аптеках
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Реммакс-КВ
Реммакс-КВ
Таблетки жувальні 680 мг + 80 мг блістер з апельсиновим смаком №18
Київський вітамінний завод
від 59,40 грн
в 833 аптеках
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Алмагель® Нео
Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від 128,09 грн
в 825 аптеках
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Реммакс-КВ
Реммакс-КВ
Таблетки жувальні 680 мг + 80 мг блістер з м'ятним смаком №18
Київський вітамінний завод
від 57,41 грн
в 810 аптеках
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Реммакс-КВ
Реммакс-КВ
Таблетки жувальні 680 мг + 80 мг блістер з малиновим смаком №18
Київський вітамінний завод
від 57,41 грн
в 667 аптеках
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Секрепат форте
Секрепат форте
Таблетки жувальні блістер зі смаком м'яти №50
від 302,77 грн
в 537 аптеках
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Секрепат форте
Секрепат форте
Таблетки жувальні блістер зі смаком анісу №50
від 313,23 грн
в 534 аптеках
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Алмагель® М
Алмагель® М
Таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком вишні №24
Тева Україна
від 180,16 грн
в 529 аптеках
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Ріопан
Ріопан
Суспензія оральна 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Takeda
від 160,23 грн
в 323 аптеках
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Гастро-Тева
Гастро-Тева
Таблетки для смоктання блістер №30
Teva
від 153,17 грн
в 3 аптеках інших міст
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Маалокс®
Маалокс®
Суспензія оральна пакет 15 мл №30
Санофі
від 225,18 грн
в 2 аптеках інших міст
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