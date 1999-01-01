Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02A
АНТАЦИДИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02A
АНТАЦИДИ
A02A B
Сполуки алюмінію
A02A D
Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію
A02A F
Антациди з вітрогінними (антифлатулентами)
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Фосфалюгель
Гель для перорального застосування пакет 20 г №20
Опелла Хелскеа Україна
від
331,20
грн
в 992 аптеках
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Алмагель® А
Суспензія оральна пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від
269,00
грн
в 974 аптеках
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Алмагель®
Суспензія оральна пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від
229,20
грн
в 956 аптеках
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Ренні® з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні блістер №24
Байєр
від
193,05
грн
в 947 аптеках
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Алмагель®
Суспензія оральна флакон 170 мл №1
Тева Україна
від
105,67
грн
в 939 аптеках
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Алмагель® А
Суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від
130,27
грн
в 937 аптеках
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Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від
255,20
грн
в 919 аптеках
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Ренні® з ментоловим смаком
Таблетки жувальні блістер №24
Байєр
від
199,94
грн
в 917 аптеках
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Алмагель® М
Таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком м'яти №24
Тева Україна
від
143,36
грн
в 882 аптеках
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Ренні® без цукру
Таблетки жувальні блістер з м'ятним смаком №24
Байєр
від
201,16
грн
в 852 аптеках
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Реммакс-КВ
Таблетки жувальні 680 мг + 80 мг блістер з апельсиновим смаком №18
Київський вітамінний завод
від
59,40
грн
в 833 аптеках
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Алмагель® Нео
Суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від
128,09
грн
в 825 аптеках
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Реммакс-КВ
Таблетки жувальні 680 мг + 80 мг блістер з м'ятним смаком №18
Київський вітамінний завод
від
57,41
грн
в 810 аптеках
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Реммакс-КВ
Таблетки жувальні 680 мг + 80 мг блістер з малиновим смаком №18
Київський вітамінний завод
від
57,41
грн
в 667 аптеках
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Секрепат форте
Таблетки жувальні блістер зі смаком м'яти №50
від
302,77
грн
в 537 аптеках
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Секрепат форте
Таблетки жувальні блістер зі смаком анісу №50
від
313,23
грн
в 534 аптеках
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Алмагель® М
Таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком вишні №24
Тева Україна
від
180,16
грн
в 529 аптеках
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Ріопан
Суспензія оральна 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Takeda
від
160,23
грн
в 323 аптеках
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Гастро-Тева
Таблетки для смоктання блістер №30
Teva
від
153,17
грн
в 3 аптеках інших міст
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Маалокс®
Суспензія оральна пакет 15 мл №30
Санофі
від
225,18
грн
в 2 аптеках інших міст
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800 мг/10 мл
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Байєр
Київський вітамінний завод
Опелла Хелскеа Украина
Опелла Хелскеа Україна
Такеда
Тева Украина
Тева Україна
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