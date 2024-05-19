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Алмагель® М таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком м'яти, №24 - Київ (657542) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1101 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
208,99
Економія: -50,97 грн
158,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (3)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
154,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
159,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), блістер (2)
160,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
155,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), блістер (2)
160,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (3)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -49,97 грн
158,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
176,00
Економія: -12,63 грн
163,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
154,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
149,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
178,70
Економія: -6,83 грн
171,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
180,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (2)
188,98
Економія: -40,51 грн
148,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
160,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), блістер (1)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн