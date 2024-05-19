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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Київ (49309) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1043 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
178,99
Економія: -38,57 грн
140,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
137,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
137,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
134,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
137,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
141,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
183,99
Економія: -43,57 грн
140,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
137,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
134,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
168,23
Економія: -40,55 грн
127,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
142,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
203,20
Економія: -63,00 грн
140,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
132,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
217,00
Економія: -63,64 грн
153,36 грн