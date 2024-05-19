Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл, №20 - Київ (49311) Лікарський препарат - ціни
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Всього: пакетик (19)
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: пакетик (15)
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Всього: суспензія для перорального застосування (13)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Всього: пакетик (17)
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Всього: пакетик (8)
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: пакетик (19)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик (16)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (2), пакетик (18)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Всього: упаковка (1), пакетик (4)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: пакетик (14)
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29