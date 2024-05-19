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Алмагель® Нео суспензія для перорального застосування пакетик 10 мл, №20 - Київ (49311) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1001 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
351,99
Економія: -70,44 грн
281,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: пакетик (1)
404,90
Економія: -124,90 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: пакетик (18)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: пакетик (19)
276,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: пакетик (4)
289,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2), пакетик (16)
285,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: пакетик (15)
274,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2), пакетик (8)
278,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), пакетик (10)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: суспензія для перорального застосування (13)
364,99
Економія: -83,44 грн
281,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
429,10
Економія: -108,75 грн
320,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: пакетик (17)
263,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: пакетик (8)
287,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
389,30
Економія: -98,65 грн
290,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: пакетик (19)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: пакетик (16)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), пакетик (18)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
405,60
Економія: -125,60 грн
280,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
383,00
Економія: -65,76 грн
317,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: пакетик (14)
280,60 грн