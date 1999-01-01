Київ
АНТАЦИДИ
A02A B
Сполуки алюмінію
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02A
АНТАЦИДИ
A02A B
Сполуки алюмінію
A02A B03
Алюмінію фосфат
A02A B10
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Фосфалюгель
Гель для перорального застосування пакет 20 г №20
Опелла Хелскеа Україна
від
331,20
грн
в 992 аптеках
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Алмагель® А
Суспензія оральна пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від
269,00
грн
в 974 аптеках
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Алмагель® А
Суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від
130,27
грн
в 937 аптеках
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Форма випуску
гель д/перорал. застос.
сусп. орал.
Пакування
пакет 20 г
пакетик 10 мл
фл. 170 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Опелла Хелскеа Україна
Тева Украина
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