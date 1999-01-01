Київ
АНТАЦИДИ
A02A B

Сполуки алюмінію

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02AАНТАЦИДИ
A02A BСполуки алюмінію
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Фосфалюгель
Фосфалюгель
Гель для перорального застосування пакет 20 г №20
Опелла Хелскеа Україна
від 331,20 грн
в 992 аптеках
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Алмагель® А
Алмагель® А
Суспензія оральна пакетик 10 мл №20
Тева Україна
від 269,00 грн
в 974 аптеках
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Алмагель® А
Алмагель® А
Суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою №1
Тева Україна
від 130,27 грн
в 937 аптеках
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