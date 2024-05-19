Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬАНТАЦИДИСполуки алюмініюКомбінаціїАлмагель® АЦіни в аптеках

Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Київ (247709) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 430 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4), пакетик (1)
418,00
Економія: -131,60 грн
286,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), пакетик (7)
416,50
Економія: -130,10 грн
286,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
302,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: пакетик (12)
286,80 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
431,30
Економія: -109,29 грн
322,01 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: суспензія оральна (18)
404,50
Економія: -102,44 грн
302,06 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: суспензія оральна (11)
404,60
Економія: -102,54 грн
302,06 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: пакетик (1)
405,20
Економія: -118,80 грн
286,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: суспензія оральна (5)
331,99
Економія: -45,45 грн
286,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2), пакетик (7)
341,90
Економія: -55,50 грн
286,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: пакетик (2)
301,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
358,39
Економія: -76,89 грн
281,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: суспензія оральна (8)
298,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
416,50
Економія: -130,10 грн
286,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), пакетик (12)
336,63
Економія: -66,42 грн
270,21 грн
Здорова сім`я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Всього: пакетик (18)
416,50
Економія: -126,90 грн
289,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: суспензія оральна (12)
296,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: пакетик (5)
282,41 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: пакетик (3)
271,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: суспензія оральна (4)
350,27
Економія: -46,47 грн
303,80 грн