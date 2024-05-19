Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Київ (247709) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 430 аптеках
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Всього: упаковка (4), пакетик (1)
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Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), пакетик (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакетик (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: пакетик (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: суспензія оральна (18)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: суспензія оральна (11)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Всього: суспензія оральна (5)
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), пакетик (7)
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Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: пакетик (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакетик (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
D.s.
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Всього: суспензія оральна (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакетик (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакетик (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Здорова сім`я
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Всього: пакетик (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: суспензія оральна (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: пакетик (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: пакетик (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Всього: суспензія оральна (4)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2