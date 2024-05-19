Алмагель® суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Київ (247693) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (2), пакетик (19)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Всього: пакетик (18)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Всього: суспензія оральна (11)
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Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (2), пакетик (9)
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Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: пакетик (3)
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Київ, пл. Львівська, 8-Б