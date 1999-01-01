Київ
Активні речовини на літеру “Б”

БЕТАГІСТИН (BETAHISTINUM)0

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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від 440,93 грн
в 904 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від 189,15 грн
в 891 аптеці
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від 560,76 грн
в 872 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від 143,27 грн
в 869 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від 325,52 грн
в 860 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від 624,72 грн
в 824 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від 175,69 грн
в 771 аптеці
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Медогістин®
Медогістин®
Таблетки 24 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 167,35 грн
в 718 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від 127,03 грн
в 694 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №30
Фармак
від 232,03 грн
в 648 аптеках
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Бетагіс
Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №90
Асіно Україна
від 427,86 грн
в 593 аптеках
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Медогістин®
Медогістин®
Таблетки 16 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 137,47 грн
в 550 аптеках
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Аверо
Аверо
Таблетки 24 мг блістер №60
Польфарма
від 530,22 грн
в 505 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 8 мг №30
Київський вітамінний завод
від 112,47 грн
в 452 аптеках
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Бетагіс
Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №30
Асіно Україна
від 169,47 грн
в 412 аптеках
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Аверо
Аверо
Таблетки 16 мг блістер №30
Польфарма
від 251,59 грн
в 373 аптеках
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Максгістин
Максгістин
Таблетки 24 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від 120,54 грн
в 292 аптеках
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Максгістин
Максгістин
Таблетки 16 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від 113,31 грн
в 287 аптеках
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Авертид
Авертид
Розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 205,50 грн
в 43 аптеках
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Вестібо
Вестібо
Таблетки 24 мг блістер №60
Тева Україна
від 257,77 грн
в 1 аптеці інших міст
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Вестібо
Вестібо
Таблетки 8 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
Бе-Стеді
Бе-Стеді
Таблетки 16 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Бе-Стеді
Бе-Стеді
Таблетки 24 мг блістер №30
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 8 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
Немає в наявності
Бетагістин-Тева
Бетагістин-Тева
Таблетки 8 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
Бетагістин-Тева
Бетагістин-Тева
Таблетки 16 мг блістер №30
Teva
Немає в наявності
Бетагістин-Тева
Бетагістин-Тева
Таблетки 24 мг блістер №20
Teva
Немає в наявності
Вестібо
Вестібо
Таблетки 16 мг блістер №30
Тева Україна
Немає в наявності
Вергостин
Вергостин
Таблетки 24 мг блістер №30
САН
Немає в наявності
Вестібо
Вестібо
Таблетки 24 мг блістер №20
Тева Україна
Немає в наявності
Вазосерк Форт
Вазосерк Форт
Таблетки 16 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Вазосерк Дуо
Вазосерк Дуо
Таблетки 24 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності

Форма випуску

pKa = 10,13; log P (октанол-вода) = 0,68.

Фармакологічні властивості

частково проявляє агоністичну активність щодо Н1-рецепторів, а також антагоністичну активність щодо Н3-рецепторів гістаміну в нервовій тканині та має незначну активність щодо Н2-рецепторів гістаміну, збільшує обмін та вивільнення гістаміну шляхом блокування пресинаптичних Н3-рецепторів та індукції процесу зниження кількості відповідних Н3-рецепторів, може збільшувати кровотік в кохлеарній зоні, а також у всьому ГМ, сприяє вестибулярній компенсації, змінює активність нейронів у вестибулярних ядрах, має дозозалежний інгібуючий вплив на генерацію пікових потенціалів у нейронах латеральних і медіальних вестибулярних ядер, ефективний у пацієнтів з вестибулярним запамороченням та хв.Меньєра, що було продемонстровано шляхом зменшення тяжкості та частоти нападів запаморочення.

Показання

хвороба і с-м Меньєра, які характеризуються основними симптомами: запамороченням, що іноді супроводжується нудотою і блюванням; зниженням слуху (туговухістю); шумом у вухах; симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення різного походження.

Застосування

рекомендована початкова добова доза 24-48 мг, рівномірно розподілена протягом доби; р-н можна розводити водою; дозу підбирати індивідуально залежно від ефекту: 8 мг 3 р/добу;16 мг ½-1 табл. 3 р/добу,24 мг 2 р/добу; зменшення симптомів захворювання спостерігається тільки через 2-3 тижн. лікування; оптимальні результати досягаються при прийомі препарату протягом кількох міс.

Протипоказання

гіперчутливість до препарату, феохромоцитома.

Побічна дія

нудота та диспепсія, р-ції гіперчутливості (анафілаксія), блювання, біль по ходу ШКТ, вздуття живота, метеоризм; головний біль; р-ції гіперчутливості шкіри та підшкірної жирової клітковини, зокрема ангіоневротичний набряк, висипання, свербіж і кропив’янка.

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