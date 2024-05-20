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Бетагіс таблетки 16 мг блістер, №30 - Львів (86011) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
225,47
Економія: -30,42 грн
195,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (20)
211,24
Економія: -21,13 грн
190,11 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
211,99
Економія: -29,55 грн
182,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (2)
201,43
Економія: -11,89 грн
189,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -25,55 грн
182,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -66,55 грн
182,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
194,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -85,55 грн
182,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
194,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
194,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
194,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -74,55 грн
182,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
196,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
246,99
Економія: -64,55 грн
182,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: таблетки (10)
202,66
Економія: -27,85 грн
174,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -74,55 грн
182,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (28)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
194,10 грн