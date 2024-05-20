Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Львів (443537) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Здорова родина
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Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 86-Б
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 44-А
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яблунів, вул. Франка Івана, 17
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Чорновола, 22-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 110
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвино, вул. Європейська, 14/1
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 19
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, пл. Незалежності, 10