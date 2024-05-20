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Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Львів (443537) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: блістер (1)
229,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: таблетки (3)
256,27
Економія: -1,76 грн
254,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -36,26 грн
233,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (1)
256,51
Економія: -11,98 грн
244,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Б/2
Всього: таблетки (10)
255,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 86-Б
Всього: упаковка (1)
276,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 44-А
Всього: блістер (1)
276,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яблунів, вул. Франка Івана, 17
Всього: таблетки (10)
286,99
Економія: -53,26 грн
233,73 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
257,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Всього: блістер (1)
227,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
Всього: упаковка (1)
269,82
Економія: -22,66 грн
247,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
266,46
Економія: -1,62 грн
264,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Чорновола, 22-А
Всього: блістер (1)
286,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-В
Всього: упаковка (1)
229,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Всього: упаковка (1)
229,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 36/4
Всього: таблетки (10)
264,25
Економія: -23,39 грн
240,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 110
Всього: упаковка (1)
229,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвино, вул. Європейська, 14/1
Всього: блістер (1)
278,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 19
Всього: блістер (1)
273,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (1)
267,45 грн