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Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Львів (678604) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: таблетки (20)
219,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-А
Всього: таблетки (20)
257,99
Економія: -38,24 грн
219,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 8-А
Всього: упаковка (1)
258,29
Економія: -38,54 грн
219,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Локачі, вул. Луцька, 2
Всього: таблетки (20)
275,99
Економія: -56,24 грн
219,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Тернопіль, вул. Мазепи, 7
Всього: таблетки (10)
251,99
Економія: -32,24 грн
219,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (1)
237,98
Економія: -14,80 грн
223,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: таблетки (10)
227,71 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Всього: блістер (1)
212,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яремче, вул. Свободи, 259-Б
Всього: таблетки (10)
250,19
Економія: -30,44 грн
219,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Всього: упаковка (1)
235,29
Економія: -9,07 грн
226,22 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Свалява, вул. Головна, 70
Всього: таблетки (10)
234,89
Економія: -15,14 грн
219,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: блістер (1)
190,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мукачево, вул. Митрополита Володимира, 33-Б
Всього: таблетки (10)
237,49
Економія: -14,31 грн
223,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 8-А
Всього: таблетки (20)
261,99
Економія: -42,24 грн
219,75 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Мостова, 9
Всього: таблетки (10)
247,99
Економія: -28,24 грн
219,75 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
228,95
Економія: -1,59 грн
227,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Всього: таблетки (20)
235,72
Економія: -12,56 грн
223,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
Всього: упаковка (1)
242,08
Економія: -0,13 грн
241,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
Всього: таблетки (10)
244,54
Економія: -2,70 грн
241,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: таблетки (20)
225,00 грн