Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Львів (678604) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 8-А
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Локачі, вул. Луцька, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Тернопіль, вул. Мазепи, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яремче, вул. Свободи, 259-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Ощад аптека
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Свалява, вул. Головна, 70
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мукачево, вул. Митрополита Володимира, 33-Б
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 8-А
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Мостова, 9
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Заставна, вул. Незалежності, 97-А
D.s.
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б