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Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Львів (136053) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
229,99
Економія: -32,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -64,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
232,99
Економія: -35,29 грн
197,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
225,99
Економія: -28,29 грн
197,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
203,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
289,99
Економія: -92,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -64,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
277,99
Економія: -80,29 грн
197,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
203,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -81,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
252,99
Економія: -55,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
238,99
Економія: -41,29 грн
197,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
219,99
Економія: -22,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -64,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -47,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -72,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (1)
251,99
Економія: -54,29 грн
197,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
219,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -42,29 грн
197,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (1)
260,99
Економія: -63,29 грн
197,70 грн