Бетагістин-Тева таблетки 16 мг блістер, №30 - Львів (443535) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Ощад аптека
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, вул. Міцкевича, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Курортна, 3-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 22
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 215-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57