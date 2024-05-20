Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)БетагістинБетагістин-ТеваЦіни в аптеках

Бетагістин-Тева таблетки 16 мг блістер, №30 - Львів (443535) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: таблетки (10)
207,99
Економія: -28,08 грн
179,91 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: таблетки (10)
202,99
Економія: -23,08 грн
179,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: таблетки (10)
197,83
Економія: -11,83 грн
186,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -56,08 грн
179,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, вул. Міцкевича, 2
Всього: таблетки (10)
245,99
Економія: -66,08 грн
179,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Курортна, 3-Б
Всього: таблетки (10)
179,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Всього: блістер (2)
178,07 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 22
Всього: упаковка (1)
205,96 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Всього: таблетки (10)
218,99
Економія: -39,08 грн
179,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Всього: упаковка (1)
210,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
178,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: таблетки (10)
226,40
Економія: -22,56 грн
203,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 215-А
Всього: блістер (1)
174,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
Всього: таблетки (10)
214,84
Економія: -16,91 грн
197,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
Всього: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
Всього: блістер (2)
174,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
Всього: таблетки (10)
215,99
Економія: -36,08 грн
179,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Всього: блістер (2)
210,81 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Всього: таблетки (20)
179,91 грн