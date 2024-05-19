Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)БетагістинАвероЦіни в аптеках

Аверо таблетки 24 мг блістер, №60 - Львів (678607) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
504,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
583,40
Економія: -57,34 грн
526,06 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
594,99
Економія: -67,13 грн
527,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (5)
504,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
671,99
Економія: -144,13 грн
527,86 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
660,99
Економія: -133,13 грн
527,86 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки (50)
535,01
Економія: -25,62 грн
509,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
595,76
Економія: -57,72 грн
538,04 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
574,99
Економія: -47,13 грн
527,86 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
689,99
Економія: -162,13 грн
527,86 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
559,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (40)
718,99
Економія: -191,13 грн
527,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
504,51 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
591,99
Економія: -64,13 грн
527,86 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
559,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (50)
583,80
Економія: -37,24 грн
546,56 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки (30)
639,89
Економія: -112,03 грн
527,86 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: таблетки (30)
545,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (96)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
559,10 грн