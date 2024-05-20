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Бетагіс таблетки 16 мг блістер, №90 - Львів (106128) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
446,21 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (36)
491,15
Економія: -4,02 грн
487,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (161)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
482,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (161)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
482,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (4)
407,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -123,52 грн
455,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (161)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
482,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки (72)
500,43
Економія: -27,29 грн
473,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (4)
585,70
Економія: -124,60 грн
461,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: таблетки (36)
533,61
Економія: -106,64 грн
426,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (161)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
482,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (54)
574,99
Економія: -119,52 грн
455,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
537,99
Економія: -82,52 грн
455,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
601,99
Економія: -146,52 грн
455,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
446,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
510,99
Економія: -55,52 грн
455,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (161)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
482,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: таблетки (72)
584,99
Економія: -129,52 грн
455,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки (54)
528,80
Економія: -101,73 грн
427,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (161)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
482,40 грн