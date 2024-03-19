регулює ліпідний, вуглеводний, холестериновий обмін, має гепатопротекторну, дезінтоксикуючу дію, подібну до вітамінів речовина, яка утворюється ендогенним шляхом; виконує коферментну функцію в окислювальному декарбоксилюванні кетокислот; покращує функцію печінки; суть дії альфа-ліпоєвої кислоти при ЦД полягає у зменшенні перекисного окислення ліпідів у периферійних нервах, покращанні ендоневрального кровотоку, що приводить до збільшення швидкості нервового проведення; альфа- ліпоєва кислота сприяє утилізації глюкози у м’язах незалежно від дії інсуліну, збільшенню вмісту макроергічних сполук у скелетних м’язах хворих на моторну нейропатію.