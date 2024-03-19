КИСЛОТА ТІОКТОВА* (ACIDUM THIOCTICUM*) Діюча речовина
регулює ліпідний, вуглеводний, холестериновий обмін, має гепатопротекторну, дезінтоксикуючу дію, подібну до вітамінів речовина, яка утворюється ендогенним шляхом; виконує коферментну функцію в окислювальному декарбоксилюванні кетокислот; покращує функцію печінки; суть дії альфа-ліпоєвої кислоти при ЦД полягає у зменшенні перекисного окислення ліпідів у периферійних нервах, покращанні ендоневрального кровотоку, що приводить до збільшення швидкості нервового проведення; альфа- ліпоєва кислота сприяє утилізації глюкози у м’язах незалежно від дії інсуліну, збільшенню вмісту макроергічних сполук у скелетних м’язах хворих на моторну нейропатію.
порушення чутливості (парестезії) при діабетичній полінейропатії.
препарат вводити безпосередньо з фл. (без розчинника) у вигляді в/в краплинної інфузії дорослим 600 мг/добу (вміст 1 фл.) щонайменше 30 хв; на початку курсу лікування препарат вводять в/в, курс лікування - 2-4 тижні; для подальшої терапії використовувати p/os 600 мг 1 р/добу, за 30 хв до першого прийому їжі, не розжовуючи та запиваючи достатньою кількістю рідини (склянкою води).
гіперчутливість до препарату, СН, ДН, г. фаза ІМ, г. порушення мозкового кровообігу, дегідратація, хр. алкоголізм та інші стани, які можуть призводити до лактоацидозу.
зміна або порушення смакових відчуттів; нудота, блювання, біль у животі та гастроінтестинальний біль, діарея; зниження рівня цукру в крові, гіпоглікемічні стани (запаморочення, підвищене потовиділення, головний біль та порушення зору); підвищення внутрішньочерепного тиску; петехіальні крововиливи у слизові оболонки/шкіру, порушення функції тромбоцитів, гіпокоагуляція, геморагічні висипання (пурпура), тромбофлебіт; АР, шкірні висипання, кропив’янка (уртикарні висипання), свербіж, утруднене дихання, екзема, системні реакції аж до розвитку анафілактичного шоку; біль у ділянці серця, тахікардія; реакції у місці введення та слабкість.