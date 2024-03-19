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Активні речовини — “К”КИСЛОТА ТІОКТОВА* (ACIDUM THIOCTICUM*)

КИСЛОТА ТІОКТОВА* (ACIDUM THIOCTICUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 25 препаратів
Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Альфа-Ліпон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 1057 аптеках
від 423,55 грн
Ціни в аптеках
Діаліпон® капсули, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармак
Діаліпон® Капсули, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармак
В 880 аптеках
від 249,52 грн
Ціни в аптеках
Діаліпон® Турбо розчин для інфузій, 1,2 %, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Діаліпон® Турбо Розчин для інфузій, 1,2 %, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 861 аптеці
від 930,30 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 600 капсули капсули м'які, 600 мг, блістер, № 30; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 600 капсули Капсули м'які, 600 мг, блістер, № 30 Berlin-Chemie AG
В 824 аптеках
від 709,87 грн
Ціни в аптеках
Тіогама® Турбо розчин для інфузій, 1,2 %, флакон, 50 мл, № 10; Вьорваг Фарма
Тіогама® Турбо Розчин для інфузій, 1,2 %, флакон, 50 мл, № 10 Вьорваг Фарма
В 722 аптеках
від 1282,22 грн
Ціни в аптеках
Діаліпон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 30; Фармак
Діаліпон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 30 Фармак
В 655 аптеках
від 411,00 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 600 ОД концентрат для розчину для інфузій, 600 од, ампула, 24 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 600 ОД Концентрат для розчину для інфузій, 600 од, ампула, 24 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 623 аптеках
від 661,12 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5; esparma
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 Розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 esparma
В 510 аптеках
від 621,91 грн
Ціни в аптеках
Тіогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 60; Вьорваг Фарма
Тіогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 60 Вьорваг Фарма
В 493 аптеках
від 1305,15 грн
Ціни в аптеках
Тіоктацид® 600 HR таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 30; Меда Фарма
Тіоктацид® 600 HR Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 30 Меда Фарма
В 480 аптеках
від 621,33 грн
Ціни в аптеках
Діаліпон® розчин для інфузій, 3 %, ампула, 20 мл, в пачці, в пачці, № 5; Фармак
Діаліпон® Розчин для інфузій, 3 %, ампула, 20 мл, в пачці, в пачці, № 5 Фармак
В 448 аптеках
від 461,62 грн
Ціни в аптеках
Тіоктон розчин для ін'єкцій, 600 мг/24 мл, флакон, 24 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Тіоктон Розчин для ін'єкцій, 600 мг/24 мл, флакон, 24 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 432 аптеках
від 774,00 грн
Ціни в аптеках
Фармаліпон розчин для інфузій, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Новофарм-Біосинтез
Фармаліпон Розчин для інфузій, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Новофарм-Біосинтез
В 427 аптеках
від 651,29 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Ліпон® 600 таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30; esparma
Еспа-Ліпон® 600 Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30 esparma
В 415 аптеках
від 630,77 грн
Ціни в аптеках
Фармаліпон® Турбо розчин для інфузій, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10; Новофарм-Біосинтез
Фармаліпон® Турбо Розчин для інфузій, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10 Новофарм-Біосинтез
В 355 аптеках
від 1021,42 грн
Ціни в аптеках
Альфа-Ліпон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Альфа-Ліпон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 337 аптеках
від 204,39 грн
Ціни в аптеках
Тіоктацид® 600 HR таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 100; Меда Фарма
Тіоктацид® 600 HR Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, флакон, № 100 Меда Фарма
В 311 аптеці
від 1455,71 грн
Ціни в аптеках
Берлітіон® 300 ОД концентрат для розчину для інфузій, 300 од, ампула, 12 мл, № 5; Berlin-Chemie AG
Берлітіон® 300 ОД Концентрат для розчину для інфузій, 300 од, ампула, 12 мл, № 5 Berlin-Chemie AG
В 93 аптеках
від 375,84 грн
Ціни в аптеках
Тіо-Ліпон-Новофарм Турбо розчин для інфузій, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10; Новофарм-Біосинтез
Тіо-Ліпон-Новофарм Турбо Розчин для інфузій, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10 Новофарм-Біосинтез
В 91 аптеці
від 984,36 грн
Ціни в аптеках
Тіоктодар розчин для ін'єкцій, 3 %, флакон, 10 мл, № 10; Індар
Тіоктодар Розчин для ін'єкцій, 3 %, флакон, 10 мл, № 10 Індар
В 24 аптеках
від 271,50 грн
Ціни в аптеках
Тіо-Ліпон-Новофарм розчин для інфузій, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Новофарм-Біосинтез
Тіо-Ліпон-Новофарм Розчин для інфузій, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Новофарм-Біосинтез
В 23 аптеках
від 570,32 грн
Ціни в аптеках
Діаліпон® розчин для інфузій, 3 %, ампула, 10 мл, в пачці, в пачці, № 5; Фармак
Діаліпон® Розчин для інфузій, 3 %, ампула, 10 мл, в пачці, в пачці, № 5 Фармак
В 6 аптеках
від 219,29 грн
Ціни в аптеках
Ліпотіон розчин для ін'єкцій, 600 мг, флакон, 50 мл, № 1; Уорлд Медицин
Ліпотіон Розчин для ін'єкцій, 600 мг, флакон, 50 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 1 аптеці
від 147,80 грн
Ціни в аптеках
Тіогама® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30; Вьорваг Фарма
Тіогама® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 30 Вьорваг Фарма
В 150 аптеках інших міст
від 538,63 грн
Ціни в інших містах
Тіоктацид® 600т розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5; Меда Фарма
Тіоктацид® 600т Розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 Меда Фарма
Немає в наявності

регулює ліпідний, вуглеводний, холестериновий обмін, має гепатопротекторну, дезінтоксикуючу дію, подібну до вітамінів речовина, яка утворюється ендогенним шляхом; виконує коферментну функцію в окислювальному декарбоксилюванні кетокислот; покращує функцію печінки; суть дії альфа-ліпоєвої кислоти при ЦД полягає у зменшенні перекисного окислення ліпідів у периферійних нервах, покращанні ендоневрального кровотоку, що приводить до збільшення швидкості нервового проведення; альфа- ліпоєва кислота сприяє утилізації глюкози у м’язах незалежно від дії інсуліну, збільшенню вмісту макроергічних сполук у скелетних м’язах хворих на моторну нейропатію.

порушення чутливості (парестезії) при діабетичній полінейропатії.

препарат вводити безпосередньо з фл. (без розчинника) у вигляді в/в краплинної інфузії дорослим 600 мг/добу (вміст 1 фл.) щонайменше 30 хв; на початку курсу лікування препарат вводять в/в, курс лікування - 2-4 тижні; для подальшої терапії використовувати p/os 600 мг 1 р/добу, за 30 хв до першого прийому їжі, не розжовуючи та запиваючи достатньою кількістю рідини (склянкою води).

гіперчутливість до препарату, СН, ДН, г. фаза ІМ, г. порушення мозкового кровообігу, дегідратація, хр. алкоголізм та інші стани, які можуть призводити до лактоацидозу.

зміна або порушення смакових відчуттів; нудота, блювання, біль у животі та гастроінтестинальний біль, діарея; зниження рівня цукру в крові, гіпоглікемічні стани (запаморочення, підвищене потовиділення, головний біль та порушення зору); підвищення внутрішньочерепного тиску; петехіальні крововиливи у слизові оболонки/шкіру, порушення функції тромбоцитів, гіпокоагуляція, геморагічні висипання (пурпура), тромбофлебіт; АР, шкірні висипання, кропив’янка (уртикарні висипання), свербіж, утруднене дихання, екзема, системні реакції аж до розвитку анафілактичного шоку; біль у ділянці серця, тахікардія; реакції у місці введення та слабкість.