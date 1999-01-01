Київ
Виробники на літеру “Т”

ТОВ "Альфа Фарм Україна"

8 препаратів
ТОВ "Альфа Фарм Україна"
Агіал
Сироп флакон 200 мл №1
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
від 704,84 грн
в 25 аптеках
Цереброліт
Капсули 400 мг №30
Альфа Фарм Україна
від 430,96 грн
в 23 аптеках
Магнесид
Капсули 450 мг №30
Альфа Фарм Україна
від 327,90 грн
в 13 аптеках
Беталев
Розчин флакон 100 мл №1
Альфа Фарм Україна
від 482,00 грн
в 7 аптеках
Ліпоктан
Капсули №30
Фарм Райз
від 437,60 грн
в 6 аптеках
Цедевін
Капсули №30
Фарм Райз
від 252,00 грн
в 5 аптеках
Арацин B
Сироп 100 мл №1
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
від 457,00 грн
в 3 аптеках
Селекап
Капсули №30
Фарм Райз
від 366,00 грн
в 2 аптеках
