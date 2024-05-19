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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА 60 мг капсули 60 мг, №30 - Київ (229567) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 323 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (180)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
337,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
330,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
312,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
330,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
312,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
352,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
428,99
Економія: -110,74 грн
318,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
296,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
388,19
Економія: -71,28 грн
316,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
354,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
337,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
332,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
403,79
Економія: -73,66 грн
330,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
398,34
Економія: -80,94 грн
317,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (180)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
337,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
424,15
Економія: -12,72 грн
411,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (180)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
337,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
389,42
Економія: -59,54 грн
329,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
334,25
Економія: -15,25 грн
319,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -69,74 грн
318,25 грн