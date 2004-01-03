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Список виробниківТТОВ "АКТІФАРМ"

Виробник: ТОВ "АКТІФАРМ"

02141, Київ, вул. О. Мишуги, 10, 2-й поверх
+38 (044) 377-51-14
www.actipharm.com.ua
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Знайдено: 12 препаратів
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, № 10; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, № 10 Актіфарм
В 1 аптеці
від 41,00 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, № 100; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, № 100 Актіфарм
В 16 аптеках інших міст
від 242,70 грн
Ціни в інших містах
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 10; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 10 Актіфарм
В 279 аптеках
від 37,33 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 10; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 10 Актіфарм
В 706 аптеках
від 34,35 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 24; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 24 Актіфарм
В 1 аптеці інших міст
від 65,13 грн
Ціни в інших містах
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 30; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 30 Актіфарм
В 867 аптеках
від 95,86 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актіфарм
В 4 аптеках
від 244,81 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актіфарм
В 138 аптеках
від 235,60 грн
Ціни в аптеках
Декап® 2000 таблетки, блістер, № 60; Актіфарм
Декап® 2000 Таблетки, блістер, № 60 Актіфарм
В 557 аптеках
від 171,39 грн
Ціни в аптеках
Декап® 5000 таблетки, блістер, № 60; Актіфарм
Декап® 5000 Таблетки, блістер, № 60 Актіфарм
В 564 аптеках
від 238,30 грн
Ціни в аптеках
Райт капсули, 375 мг, контейнер полімерний, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Актіфарм
Райт Капсули, 375 мг, контейнер полімерний, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Актіфарм
Немає в наявності
Тетрамакс капсули, 500 мг, блістер, № 60; Актіфарм
Тетрамакс Капсули, 500 мг, блістер, № 60 Актіфарм
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
02141, Київ, вул. О. Мишуги, 10, 2-й поверх
+38 (044) 377-51-14
www.actipharm.com.ua
Знайдено: 12 препаратів
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, № 10; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, № 10 Актіфарм
В 1 аптеці
від 41,00 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, № 100; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, № 100 Актіфарм
В 16 аптеках інших міст
від 242,70 грн
Ціни в інших містах
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 10; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 10 Актіфарм
В 279 аптеках
від 37,33 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 10; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 10 Актіфарм
В 706 аптеках
від 34,35 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 24; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 24 Актіфарм
В 1 аптеці інших міст
від 65,13 грн
Ціни в інших містах
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, блістер, № 30; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, блістер, № 30 Актіфарм
В 867 аптеках
від 95,86 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актіфарм
В 4 аптеках
від 244,81 грн
Ціни в аптеках
Біле Вугілля® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актіфарм
Біле Вугілля® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актіфарм
В 138 аптеках
від 235,60 грн
Ціни в аптеках
Декап® 2000 таблетки, блістер, № 60; Актіфарм
Декап® 2000 Таблетки, блістер, № 60 Актіфарм
В 557 аптеках
від 171,39 грн
Ціни в аптеках
Декап® 5000 таблетки, блістер, № 60; Актіфарм
Декап® 5000 Таблетки, блістер, № 60 Актіфарм
В 564 аптеках
від 238,30 грн
Ціни в аптеках
Райт капсули, 375 мг, контейнер полімерний, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Актіфарм
Райт Капсули, 375 мг, контейнер полімерний, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Актіфарм
Немає в наявності
Тетрамакс капсули, 500 мг, блістер, № 60; Актіфарм
Тетрамакс Капсули, 500 мг, блістер, № 60 Актіфарм
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції