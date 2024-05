Пробиотики у людей пожилого возраста могут быть не только полезны?

Отрицательный результат — тоже результат. Именно так, по-видимому, следует воспринимать результаты двойного слепого плацебо контролируемого рандомизированного клинического исследования с участием 310 жителей домов престарелых, ежедневно принимавших комплекс пробиотиков, включающий Lactobacillus rhamnosus GG и Bifidobacterium animalis subsp lactis BB-12 (Butler C.C., et al., 2020). Употребление данного продукта, заключенного в капсулы (общее количество микрообранизмов на 1 капсулу — от 1,3 • 1010 до 1,6 • 1010), жителями 23 учреждений по уходу Великобритании, по сравнению с плацебо, значительно не уменьшало прием антибиотиков в течение 1 года (среднее кумулятивное количество дней приема антибиотиков 12,9 против 12,0). Однако участникам основной группы назначали значительно больше антибиотиков при инфекциях нижних дыхательных путей, у них были небольшие, но статистически значимые более низкие самооценочные общие показатели благополучия через 3 мес и кумулятивное количество дней приема антибиотиков. Результаты данного исследования не исключают вреда от пробиотиков, отмечают авторы. Так, некоторые из них могут задерживать возвращение микробиома кишечника хозяина к его нормальному состоянию после лечения антибиотиками (Suez J., et al., 2018), а ретроспективное одноцентровое исследование показало, что воздействие пробиотиков было связано с инфекцией C. difficile у госпитализированных пациентов (Carvour M.L., et al., 2019).

Средний возраст участников исследования составил 85,3 (7,39) лет; 66,8% (207/310) были женщины. На этапе включения пациенты обеих групп были хорошо подобраны по ряду важных параметров, включая культуру образцов кала на пробиотические организмы.

Это исследование не выявило положительного влияния применения пробиотиков по сравнению с плацебо на общее использование антибиотиков и на основные категории инфекций, которые обычно влияют на исследуемую популяцию, продолжительность инфекций, полезность для здоровья и благополучия, в отношении госпитализации, смерти, антибиотик-зависимой диареи и носительство резистентных к антибиотикам организмов стула.

Список использованной литературы