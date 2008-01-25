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Кожа — зеркало здоровья

Опубликовано  02.02.2024

Кожа составляет около 15% массы нашего тела. Это самый большой и видимый орган человеческого тела.

Однако многие функции кожи часто упускаются из виду. Кожа защищает наш организм от солнечных лучей, патогенных микроорганизмов, вырабатывает витамин D и участвует в регуляции температуры нашего тела.

Нарушения работы кишечника, системы крови, гормонального фона и даже сердечно-сосудистые заболевания могут проявляться на коже в виде сыпи даже на ранних стадиях.

Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание.

  • Клещи — подавляющее большинство укусов клещей не вызывают развития заболеваний. В то же время после выявления специфической сыпи после укуса клеща следует обратиться к врачу. Мигрирующая эритема, сыпь, названная так, поскольку она зачастую быстро распространяется по коже, является признаком болезни Лайма, потенциально тяжелой формы бактериальной патологии. Признаком болезни Лайма является сыпь в форме классической мишени, похожей на яблочко на мишени для дартса. Данная сыпь может развиться на протяжении нескольких недель после укуса клеща. Важно также обратить внимание на развитие других симптомов, характерных для болезни Лайма, таких как колебания температуры тела, боль в мышцах и суставах, а также головная боль. Для профилактики развития долгосрочных осложнений, включая синдром хронической усталости, при болезни Лайма показана антибиотикотерапия.
  • Пурпура. Название этой сыпи происходит от моллюска, из которого изготавливали фиолетовый краситель. Пурпура представляет собой сыпь, состоящую из маленьких фиолетовых или красных точек. Причиной развития этой сыпи является скопление крови в более глубоком слое кожи (дерме). При нажатии пальцем на сыпь ее элементы не бледнеют. Пурпура сигнализирует о патологии мелких кровеносных сосудов, питающих кожу, или патологии крови. Так, пурпура может развиваться при дефиците тромбоцитов, возможно, из-за заболеваний недостаточности костного мозга или аутоиммунного разрушения собственных клеток. Кроме того, пурпура может быть симптомом опасного для жизни состояния — септицемии, при которой инфекция распространилась в кровоток, возможно, из легких, почек или даже из самой кожи.
  • Паукообразные невусы (сосудистые звездочки) развиваются вследствие нарушения тонуса (расширения) артериол кожи. Расширенная артериола — как тело паука, а мелкие капилляры, расходящиеся во все стороны, — это нитевидные ноги. При надавливании такой сосудистый рисунок исчезает, поскольку прикосновение временно останавливает кровоток. Часто сосудистые звездочки, особенно единичные, доброкачественные и не связаны с каким-либо конкретным заболеванием. В то же время их выявление может быть симптомом повышенного уровня циркулирующего гормона эстрогена, часто из-за заболевания печени или гормональных изменений, отмечаемых во время беременности.
  • Черный акантоз — изменения складок кожи (обычно вокруг подмышек или шеи), когда она становится утолщенной и бархатистой на ощупь и более темного цвета. Обычно развитие черного акантоза связано с нарушениями обмена веществ: сахарным диабетом II типа и синдромом поликистозных яичников. В редких случаях это также может быть признаком рака желудка, что следует учитывать у пациентов с отсутствием ключевых признаков метаболического заболевания (ожирения и повышенного артериального давления).
  • Сыпь в форме бабочки. Пурпурно-красная сыпь вверху на щеках и переносице, напоминающая распростертые крылья бабочки, может развиться при поражении митрального клапана сердца. Другое название этого вида сыпи — «митральная фация», ее выраженность зависит от степени поражения клапана.

Уделяйте внимание своей коже. Изменения состояния кожи могут быть ранним симптомом различных заболеваний внутренних органов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  02.02.2024

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