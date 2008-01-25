Аллергический ринит — это одно из наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, его диагностируют у 10–30% взрослого населения и до 40% детей. В последние десятилетия отмечается стремительный рост распространенности аллергического ринита во всем мире. Причины этого явления до конца не изучены, но связывают его с экологическими факторами, изменением образа жизни и питания, а также генетической предрасположенностью.

Аллергический ринит чаще всего имеет сезонный характер и возникает в определенные периоды года, совпадающие с пыльцевым сезоном растений. Это связано с тем, что основными триггерами заболевания являются пыльца деревьев, трав и сорняков. Сезонный аллергический ринит, вызванный пыльцой, наиболее распространен, и его пик приходится на весну и лето. Однако существуют и круглогодичные формы аллергического ринита, связанные с аллергенами домашней пыли, шерсти животных, плесени и др.

Патогенез аллергического ринита

Аллергический ринит развивается в результате сложного каскада иммунологических реакций, в основе которых лежит гиперчувствительность организма к определенным аллергенам. Ключевую роль в патогенезе играют следующие звенья:

сенсибилизация — первоначально при контакте с аллергеном (например пыльца растений) у предрасположенного человека происходит выработка IgE-антител к этому аллергену. Это приводит к сенсибилизации организма и «запоминанию» аллергена;

дегрануляция тучных клеток — при повторном контакте с аллергеном он связывается со специфическими IgE-антителами, фиксированными на поверхности тучных клеток. Это вызывает их быструю дегрануляцию и высвобождение медиаторов воспаления, таких как гистамин, лейкотриены, простагландины и др.;

высвобождение медиаторов — медиаторы, выделяемые из дегранулированных тучных клеток, оказывают мощное воздействие на слизистую оболочку носа, вызывая ее отек, гиперемию, повышенную секрецию слизи и другие признаки аллергического воспаления;

поздняя фаза — в течение нескольких часов после контакта с аллергеном происходит миграция эозинофилов, базофилов и Т-лимфоцитов в слизистую оболочку носа, что вызывает ее дальнейшее повреждение и поддержание воспалительной реакции.

При длительном воздействии аллергена развивается хроническое аллергическое воспаление слизистой оболочки носа, которое характеризуется гиперплазией бокаловидных клеток, гиперсекрецией слизи, утолщением базальной мембраны.

Симптомы аллергического ринита

Основными клиническими проявлениями аллергического ринита являются:

заложенность носа — отек слизистой оболочки носа, вызванный высвобождением медиаторов воспаления (гистамин, лейкотриены), который приводит к нарушению носового дыхания и ощущению заложенности носа;

ринорея — повышенная секреция слизи железами носоглотки и повышенная проницаемость сосудов вызывают появление водянистых обильных выделений из носа;

чихание — является характерным симптомом аллергического ринита, вызываемым раздражением рецепторов слизистой оболочки носа медиаторами воспаления;

зуд — раздражение рецепторов слизистых оболочек гистамином и другими медиаторами приводит к выраженному зуду в области носа, глаз, мягкого неба;

гиперемия конъюнктивы — расширение сосудов и отек конъюнктивы глаз, вызванные действием медиаторов воспаления, приводят к покраснению и слезотечению;

нарушение обоняния — отек и воспаление слизистой оболочки носа могут приводить к нарушению или полной потере обоняния (аносмии);

головная боль — аллергический ринит часто сопровождается головной болью, вызванной воспалительным отеком околоносовых пазух.

Выраженность и комбинация этих симптомов могут значительно варьировать в зависимости от тяжести течения аллергического ринита, индивидуальной реактивности организма и типа аллергена.

Аллергический ринит часто сопровождается другими проявлениями, такими как храп, бессонница, усталость. В некоторых случаях возникновение одышки при аллергии может быть признаком обострения бронхиальной астмы.

Лечение аллергического ринита

Основной целью терапии является уменьшение выраженности симптомов и предотвращение развития осложнений. Протокол лечения аллергического ринита включает комбинацию медикаментозных и немедикаментозных методов.

Медикаментозная терапия

Ключевую роль в лечении аллергического ринита играют антигистаминные препараты. Они подразделяются на 3 поколения, отличающиеся по механизму действия и профилю безопасности:

1-е поколение ( хлоропирамин, дифенгидрамин ) — блокируют гистаминовые рецепторы, но могут вызывать седативный эффект, повышение аппетита и сухость во рту. Их не рекомендуется применять у пожилых пациентов, в период беременности и некоторых сопутствующих заболеваниях;

) — блокируют гистаминовые рецепторы, но могут вызывать седативный эффект, повышение аппетита и сухость во рту. Их не рекомендуется применять у пожилых пациентов, в период беременности и некоторых сопутствующих заболеваниях; 2-е поколение ( лоратадин, цетиризин ) — отличаются лучшей переносимостью, так как не проникают через гематоэнцефалический барьер и не оказывают выраженного влияния на центральную нервную систему. Однако они могут взаимодействовать с некоторыми другими лекарственными средствами;

) — отличаются лучшей переносимостью, так как не проникают через гематоэнцефалический барьер и не оказывают выраженного влияния на центральную нервную систему. Однако они могут взаимодействовать с некоторыми другими лекарственными средствами; 3-е поколение (фексофенадин, норастемизол, дезлоратадин) — наиболее эффективные антигистаминные препараты, активные метаболиты 2-го поколения, которые характеризуются более высоким профилем безопасности.

Вместе с симптомами аллергического ринита зачастую развиваются другие проявления аллергии, требующие комплексного подхода к терапии. В случае генерализации аллергического процесса применяют следующие препараты:

при аллергическом дерматите для местного применения рекомендуются препараты топических глюкокортикоидов ( флуоцинолона ацетонид ), которые оказывают противовоспалительное и противозудное действие. Также эффективны топические антигистаминные ( диметиндена малеат ) средства и ингибиторы кальциневрина ( такролимус, пимекролимус );

), которые оказывают противовоспалительное и противозудное действие. Также эффективны топические антигистаминные ( ) средства и ингибиторы кальциневрина ( ); чтобы уменьшить выраженность аллергического кашля, нередко осложняющего течение аллергического ринита, могут применяться ингаляционные кортикостероиды, противокашлевые препараты, муколитики и мукокинетики.

Особое внимание следует уделять аллергии в период беременности ввиду отсутствия возможности назначения стандартной терапии из-за риска негативного воздействия на плод. Предпочтение отдается более безопасным антигистаминным препаратам 2-го поколения.

Немедикаментозные методы

Наряду с фармакотерапией важную роль играют немедикаментозные методы:

элиминация аллергенов — ограничение контакта с пыльцой, домашней пылью, шерстью животных;

промывание полости носа солевыми растворами;

использование воздухоочистителей, гипоаллергенных материалов в быту;

ограничение пребывания на улице в период цветения растений-аллергенов.

Специфическая иммунотерапия

Пациентам с тяжелым и персистирующим течением аллергического ринита показана специфическая иммунотерапия (аллерговакцинация). Она направлена на выработку иммунной толерантности к триггерным аллергенам и позволяет добиться устойчивой ремиссии заболевания.

Только комбинация медикаментозных и немедикаментозных методов лечения, а также выявление и устранение триггерных факторов позволяют добиться устойчивого контроля над симптомами аллергического ринита и улучшения качества жизни пациентов. Своевременная диагностика и правильно подобранная терапия являются залогом эффективного лечения.

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