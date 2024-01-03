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Активные вещества — “Д”ДИМЕТИНДЕН (DIMETINDENUM)

ДИМЕТИНДЕН (DIMETINDENUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Фенистил гель гель, 0,1 %, туба, 30 г, в коробке, в коробке, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Фенистил гель Гель, 0,1 %, туба, 30 г, в коробке, в коробке, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1171 аптеке
от 160,43 грн
Цены в аптеках
Фенистил капли оральные, 1 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Фенистил Капли оральные, 1 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, в коробке, в коробке, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1111 аптеке
от 239,66 грн
Цены в аптеках
Эдермик капли оральные, раствор, 1 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Эдермик Капли оральные, раствор, 1 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 869 аптеках
от 74,00 грн
Цены в аптеках
Эдермик гель, 0,1 %, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Эдермик Гель, 0,1 %, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 814 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Фенокит капли оральные, 1 мг/мл, контейнер, 20 мл, № 1; Сперко Украина
Фенокит Капли оральные, 1 мг/мл, контейнер, 20 мл, № 1 Сперко Украина
В 451 аптеке
от 163,16 грн
Цены в аптеках
Фенистил эмульсия эмульсия накожная, 0,1 %, флакон, 8 мл, с аппликтором шариковым, с апплик. шариков., № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Фенистил эмульсия Эмульсия накожная, 0,1 %, флакон, 8 мл, с аппликтором шариковым, с апплик. шариков., № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 5 аптеках других городов
от 167,67 грн
Цены в других городах
Диметинден-Здоровье капли оральные, раствор, 1 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 20 мл, № 1; Здоровье
Диметинден-Здоровье Капли оральные, раствор, 1 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей, 20 мл, № 1 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: капли, гель, эмульсия накожная.

антигистаминное средство. Оказывает антиаллергическое и противозудное действие, блокируя H1-рецепторы; кроме того, блокирует биологические эффекты других медиаторов, участвующих в патогенезе аллергии (серотонина, брадикинина). Способствует значительному снижению проницаемости капилляров, обладает слабым антихолинергическим и седативным эффектами.
Биодоступность при приеме внутрь в виде р-ра — около 70%; Cmax в плазме крови достигается через 2 ч, T½ — около 6 ч. Абсолютная биодоступность — 50,9±34,6%. Действие развивается через 30 мин после приема внутрь, его продолжительность — 8–12 ч. С белками крови связывается около 90% диметиндена. В организме метаболизируется посредством метоксилирования и гидроксилирования. Диметинден и его метаболиты выводятся с желчью и мочой (5–10% — в неизмененном виде). Применение ретард-форм за счет замедленного высвобождения активного компонента позволяет снизить частоту приема диметиндена до 1 раза в сутки и значительно уменьшить седативное действие. При использовании ретард-форм Cmax диметиндена в плазме крови крови достигается медленнее (в течение 5–8 ч), а T½ увеличивается до 14 ч. При местном применении антигистаминное действие развивается через несколько минут, достигая максимума через 2–4 ч.

крапивница, отек Квинке, сенная лихорадка, аллергический ринит, аллергические реакции на лекарственные препараты, пищевые продукты и др., зуд при экземе, дерматозе, кори, краснухе, ветряной оспе, укусах насекомых, солнечных и термических ожогах легкой степени; анафилактические реакции и сывороточная болезнь (как вспомогательное средство); профилактическая гипосенсибилизирующая терапия у пациентов, склонных к реакциям гиперчувствительности.

взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше назначают внутрь в дозе 1–2,5 мг на прием; суточная доза — до 5 мг в 3 приема. Детям в возрасте до 12 лет обычно назначают в виде капель в соответствующих возрасту дозах.
Гель/эмульсию накожную наносят на пораженные участки кожи 2–4 раза в сутки. В случаях выраженного кожного зуда при распространенных поражениях кожи рекомендуется одновременно с местным применением назначать диметинден внутрь.

повышенная чувствительность к диметиндену, I триместр беременности.

преходящее чувство усталости и сонливости при приеме диметиндена в утренние часы, замедление скорости реакции, ксеростомия, тошнота; при применении диметиндена в высоких дозах — седативное действие.

неэффективен при кожном зуде, обусловленном холестазом. Необходимо соблюдать осторожность при назначении диметиндена больным с глаукомой, доброкачественной гипертрофией предстательной железы, ХОБЛ. Диметинден может снижать концентрацию внимания и замедлять скорость реакции, особенно при одновременном употреблении алкоголя и приеме средств, угнетающих ЦНС. При наружном применении диметиндена следует избегать длительной инсоляции.

при одновременном назначении диметиндена и средств, угнетающих ЦНС (транквилизаторы, снотворные, седативные средства), действие последних усиливается. При одновременном назначении с трициклическими антидепрессантами или холинолитическими средствами возрастает риск повышения внутриглазного давления.