ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД (FLUOCINOLONI ACETONIDUM)

флуоцинолона ацетонид — фторированный ГКС, при местном применении оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное действие. Тормозит накопление макрофагов, лейкоцитов в очаге воспаления, снижает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствуя образованию воспалительных отеков. Угнетает фагоцитоз, высвобождение микросомальных ферментов и медиаторов воспаления. При наружном применении в терапевтических дозах практически не оказывает системного действия и не подавляет функцию коры надпочечников.

При местном применении в терапевтических дозах трансдермальное всасывание флуоцинолона ацетонида в кровь очень низкое. Применение окклюзионных повязок значительно повышает биодоступность, что может привести к развитию общерезорбтивных эффектов, характерных для фторированных ГКС.