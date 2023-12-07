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Активные вещества — “Ф”ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД (FLUOCINOLONI ACETONIDUM)

ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД (FLUOCINOLONI ACETONIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 12 препаратов
Флуцинар® мазь, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Флуцинар® Мазь, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 1028 аптеках
от 147,99 грн
Цены в аптеках
Синафлан Форте-Дарница крем, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Дарница
Синафлан Форте-Дарница Крем, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Дарница
В 833 аптеках
от 79,60 грн
Цены в аптеках
Синафлана мазь мазь, 0,025 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Синафлана мазь Мазь, 0,025 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 819 аптеках
от 64,18 грн
Цены в аптеках
Флуцинар® гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Флуцинар® Гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 612 аптеках
от 147,07 грн
Цены в аптеках
Синафлана мазь мазь, 0,025 %, туба, 10 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Синафлана мазь Мазь, 0,025 %, туба, 10 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 337 аптеках
от 52,67 грн
Цены в аптеках
Алергодерм мазь, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Корпорация Здоровье
Алергодерм Мазь, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 105 аптеках
от 29,95 грн
Цены в аптеках
Синафлан-Здоровье мазь, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Корпорация Здоровье
Синафлан-Здоровье Мазь, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 58 аптеках
от 38,58 грн
Цены в аптеках
Синафлана мазь мазь, 0,025 %, туба, 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Синафлана мазь Мазь, 0,025 %, туба, 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 8 аптеках
от 80,00 грн
Цены в аптеках
Синафлана мазь мазь, 0,025 %, туба, 15 г, тм а+, тм а+, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Синафлана мазь Мазь, 0,025 %, туба, 15 г, тм а+, тм а+, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 4 аптеках
от 61,75 грн
Цены в аптеках
Синафлан-Фитофарм мазь, 0,025 %, туба, 15 г, № 1; Фитофарм
Синафлан-Фитофарм Мазь, 0,025 %, туба, 15 г, № 1 Фитофарм
В 3 аптеках других городов
от 49,95 грн
Цены в других городах
Синафлан мазь, 0,025 %, туба, 15 г, № 1; СТАДА-УКРАИНА
Синафлан Мазь, 0,025 %, туба, 15 г, № 1 СТАДА-УКРАИНА
Нет в наличии
Синафлана мазь мазь, 0,025 %, туба, 15 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Синафлана мазь Мазь, 0,025 %, туба, 15 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: мазь, крем, гель.
ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД (FLUOCINOLONI ACETONIDUM)
CAS №: 67-73-2 C24H30F2O6
MeSH, RTECS, USPDDN: прегна-1,4-диен-3,20-дион, 6,9-дифлуоро-11,21-дигидрокси-16,17-((1-метилэтилиден)бис(окси))-, (6α,11β,16α)-.
Форма выпуска: мазь, крем, гель.

флуоцинолона ацетонид — фторированный ГКС, при местном применении оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное действие. Тормозит накопление макрофагов, лейкоцитов в очаге воспаления, снижает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствуя образованию воспалительных отеков. Угнетает фагоцитоз, высвобождение микросомальных ферментов и медиаторов воспаления. При наружном применении в терапевтических дозах практически не оказывает системного действия и не подавляет функцию коры надпочечников.
При местном применении в терапевтических дозах трансдермальное всасывание флуоцинолона ацетонида в кровь очень низкое. Применение окклюзионных повязок значительно повышает биодоступность, что может привести к развитию общерезорбтивных эффектов, характерных для фторированных ГКС.

тяжелый распространенный дерматоз, в том числе сопровождающийся повышенной сухостью кожи: экзема различных форм и локализации, нейродермит, псориаз, красный плоский лишай, себорейный дерматит, дискоидная красная волчанка, ихтиоз.

наносят 1–2 раза в сутки тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая в кожу. Максимальная продолжительность лечения — не более 10 дней.

бактериальные, грибковые и вирусные поражения кожи, туберкулез кожи, угревая сыпь, раны и язвенные поражения кожи, новообразования кожи, период беременности и кормления грудью, возраст до 16 лет, повышенная чувствительность к флуоцинолона ацетониду.

у отдельных пациентов, особенно при длительном применении, возможны макулопапулезная кожная сыпь, атрофия кожи, мацерация или сухость кожи в месте аппликации, стрии, гирсутизм, гипертрихоз, нарушение эпителизации, замедление заживления ран и язвенных поражений, вторичные инфекционные поражения кожи.

рекомендуется применять только короткими курсами на небольших участках кожи без использования окклюзионных повязок из-за риска развития системных побочных эффектов. Необходимо с осторожностью применять на участках тела с тонкой кожей (лицо, паховые области, подмышечные впадины и др.). При раздражении кожи в месте нанесения крема препарат следует отменить.