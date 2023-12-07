ФЛУОЦИНОЛОНА АЦЕТОНИД (FLUOCINOLONI ACETONIDUM) Действующее вещество
флуоцинолона ацетонид — фторированный ГКС, при местном применении оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное действие. Тормозит накопление макрофагов, лейкоцитов в очаге воспаления, снижает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствуя образованию воспалительных отеков. Угнетает фагоцитоз, высвобождение микросомальных ферментов и медиаторов воспаления. При наружном применении в терапевтических дозах практически не оказывает системного действия и не подавляет функцию коры надпочечников.
При местном применении в терапевтических дозах трансдермальное всасывание флуоцинолона ацетонида в кровь очень низкое. Применение окклюзионных повязок значительно повышает биодоступность, что может привести к развитию общерезорбтивных эффектов, характерных для фторированных ГКС.
тяжелый распространенный дерматоз, в том числе сопровождающийся повышенной сухостью кожи: экзема различных форм и локализации, нейродермит, псориаз, красный плоский лишай, себорейный дерматит, дискоидная красная волчанка, ихтиоз.
наносят 1–2 раза в сутки тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая в кожу. Максимальная продолжительность лечения — не более 10 дней.
бактериальные, грибковые и вирусные поражения кожи, туберкулез кожи, угревая сыпь, раны и язвенные поражения кожи, новообразования кожи, период беременности и кормления грудью, возраст до 16 лет, повышенная чувствительность к флуоцинолона ацетониду.
у отдельных пациентов, особенно при длительном применении, возможны макулопапулезная кожная сыпь, атрофия кожи, мацерация или сухость кожи в месте аппликации, стрии, гирсутизм, гипертрихоз, нарушение эпителизации, замедление заживления ран и язвенных поражений, вторичные инфекционные поражения кожи.
рекомендуется применять только короткими курсами на небольших участках кожи без использования окклюзионных повязок из-за риска развития системных побочных эффектов. Необходимо с осторожностью применять на участках тела с тонкой кожей (лицо, паховые области, подмышечные впадины и др.). При раздражении кожи в месте нанесения крема препарат следует отменить.