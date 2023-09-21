ПИМЕКРОЛИМУС (PIMECROLIMUSUM) Действующее вещество
селективный ингибитор синтеза и высвобождения медиаторов воспаления для местного применения. Пимекролимус является производным макролактама аскомицина. Селективно ингибирует продукцию и высвобождение цитокинов и медиаторов из Т-лимфоцитов и тучных клеток. Обладает противовоспалительными свойствами. Пимекролимус специфично связывается с макрофилином-12 и ингибирует кальцийзависимую фосфатазу кальциневрин. В результате, блокируя транскрипцию ранних цитокинов, пимекролимус подавляет активацию Т-лимфоцитов. В частности, в наномолярных концентрациях пимекролимус ингибирует синтез в человеческих Т-лимфоцитах интерлейкина-2, интерферона гамма (Th1-тип), интерлейкина-4 и интерлейкина-10 (Th2-тип). Кроме того, in vitro после взаимодействия с комплексом антиген/IgE пимекролимус предотвращает антиген/IgE-опосредованное высвобождение цитокинов и медиаторов воспаления из тучных клеток. Пимекролимус не влияет на рост кератиноцитов, фибробластов и эндотелиальных клеток. Пимекролимус эффективнен при кожном воспалении, в то же время его влияние на системный иммунный ответ весьма незначительно.
атопический дерматит, экзема у взрослых и детей в возрасте от 3 мес.
1% крем наносят тонким слоем на пораженную кожу 2 раза в сутки до исчезновения симптомов заболевания.
повышенная чувствительность к пимекролимусу.
наиболее часто отмечаются реакции в месте нанесения (незначительные и преходящие ощущения тепла и/или жжения), фолликулит, редко — ухудшение течения основного заболевания, а также импетиго, простой герпес, герпетиформная экзема, контагиозный моллюск, кожные папилломы, фурункулы.
не следует наносить на участки кожи, пораженные острой вирусной инфекцией. При наличии кожной инфекции бактериальной или грибковой природы следует проводить соответствующее противомикробное лечение. Если при этом признаки инфекции сохраняются, пимекролимус не следует применять до тех пор, пока инфекция не будет полностью излечена.